“Confrontación entre EEUU e Irán es parte de una guerra prolongada”

El analista internacional Iñaki Gil de San Vicente afirmó en una entrevista con la cadena HispanTV que la confrontación entre Estados Unidos e Irán debe entenderse como un proceso prolongado de conflicto, más que como una guerra con fases claramente definidas.
El experto señaló que resulta difícil hablar de etapas en una guerra que considera “injusta e inmoral”, al tratarse, en su opinión, de una dinámica de larga duración.
“Podríamos hablar de tanteos por parte de Estados Unidos, de golpes sucesivos, no solo para observar la reacción de Irán, sino también para castigar a su población y dificultar su recuperación económica, e incluso para enviar un mensaje a sus aliados regionales”, explicó.
Gil de San Vicente añadió que estas acciones buscan también “demostrar a países como Arabia Saudí, Baréin o Kuwait que Estados Unidos mantiene su fuerza y está dispuesto a llevar la situación al extremo”.
En este sentido, sostuvo que, si Irán no retrocede ni acepta las condiciones impuestas por Washington, se estaría ante “una nueva fase dentro de un proceso prolongado de confrontación”, advirtiendo además sobre la influencia de la propaganda en la interpretación del conflicto.
Fuente: HispanTV Noticias.
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