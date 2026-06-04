Crece influencia de EEUU en Guatemala en materia de seguridad y migración

Funcionarios de EE.UU. han visitado Guatemala para reforzar su influencia en seguridad y migración, en medio de controversias por la cooperación del gobierno guatemalteco.

La intención de pedir apoyo es intensificar las operaciones vía aérea, terrestre y marítima, advierte el presidente, quien agrega que el ejército de Estados Unidos aportará equipo especial bélico y de inteligencia.

Son temas de capacitación, entrenamiento, acceso a equipo, acceso a expertos en la planificación a nivel estratégico-táctico e integración, muy importantemente de inteligencia en el combate al narcotráfico.

Sin embargo, no solo es el ejército de ese país; también la CIA y el FBI han sido acreditados en Guatemala para involucrarse en asuntos internos y de seguridad.

El intervencionismo de Estados Unidos en Guatemala ha sido histórico; en 1954, el presidente electo democráticamente Jacobo Arbenz Guzmán fue derrocado por el gobierno de turno de ese país, rompiendo así la única oportunidad en la historia en Guatemala para ser independiente.

El intervencionismo busca controlar todos los ámbitos que les aseguren beneficios políticos y económicos.

Al compás de la injerencia de Estados Unidos, el estado sionista de Israel ha participado directamente en conflictos sociales, incluyendo el genocidio en Guatemala que dejó más de 250 000 muertos y desaparecidos.

Miguel Salay, Ciudad de Guatemala.

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