Irán incauta gran alijo de dispositivos destinados al sabotaje en el país

La Fuerza Terrestre del CGRI de Irán incautó dispositivos y equipos en el noroeste del país destinados a facilitar la ejecución de actos de sabotaje y terrorismo.

En un comunicado, la base de Hamza Seyed al-Shuhada de la Fuerza Terrestre del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán anunció el miércoles que, tras una vigilancia rigurosa y exhaustiva por parte de sus unidades de inteligencia, se atacó en una operación en la provincia de Azerbaiyán Occidental, en Irán, a elementos mercenarios afiliados a servicios de inteligencia extranjeros que pretendían llevar a cabo actos de sabotaje.

Señaló que, durante la operación, se descubrieron y confiscaron artículos como diversos sistemas de cámaras de vigilancia de grado militar, dispositivos de visión nocturna, transmisores, dispositivos inalámbricos, ordenadores portátiles, tabletas, paneles solares y otros dispositivos ópticos y de telecomunicaciones militares.

El comunicado advirtió además que el cuartel general del Cuerpo de Guardianes mantiene una vigilancia de inteligencia completa sobre los movimientos de los elementos terroristas, haciendo hincapié en que cualquier acción contra la seguridad de las regiones noroccidentales de Irán será sofocada de raíz y recibirá una respuesta decisiva y lamentable.

La Inteligencia iraní ha capturado a cientos de espías y hombres armados, así como ha desmantelado varias células terroristas, ligadas a la agencia de espionaje israelí (Mossad), tras los disturbios acaecidos en enero en el país y durante la reciente guerra de agresión lanzada el 28 de febrero.

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