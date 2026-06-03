Irán ataca “centro de mando” de operaciones en un destructor de EEUU

La Armada iraní atacó un destructor de EE.UU. en el mar de Omán, desde donde se coordinaban acciones hostiles contra el país y violaciones en el estrecho de Ormuz.

En una comunicado, la Armada del Ejército iraní ha anunciado este miércoles por la noche que unas horas atrás atacó el “centro de mando y control”, responsable de las recientes actos hostiles de EE.UU. contra Irán, ubicado a bordo de un destructor estadounidense que intentaba acercarse a las aguas de la República Islámica de Irán en el mar de Omán.

Ha declarado que el ataque al destructor estadounidense se produjo tras “las acciones agresivas y la violación de las normas que rigen el estrecho de Ormuz y actos hostiles contra buques comerciales iraníes en el mar de Omán por parte del ejército terrorista y agresor de EE.UU.”

La Armada del Ejército ha confirmado que “está vigilando al enemigo estadounidense-sionista criminal y agresor con todas sus capacidades”.

La Armada “se vengará de la manera más severa posible por la sangre de los mártires héroes del destructor ‘Dena’, y también responderá a cualquier acto hostil en el menor tiempo posible”, ha advertido la Armada iraní refiriéndose al buque iraní que fue hundido por un torpedo lanzado desde un submarino de EE.UU. durante la reciente guerra de agresión estadounidense-israelí contra el país.

Represalias iraníes contra las violaciones del alto el fuego por parte de EEUU

Esta misma jornada, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán también lanzó ataques de represalia contra la Quinta Flota Naval de EE.UU., en Baréin y una base estadounidense en Kuwait, tras un ataque estadounidense contra un petrolero iraní cerca del estrecho de Ormuz y una torre de telecomunicaciones en la isla de Qeshm, al sur de Irán.

Esto ocurre en medio de una tregua solicitada por Estados Unidos tras emprender, junto con Israel, una guerra de agresión de 40 días contra Irán el 28 de febrero. La República Islámica respondió con sucesivas oleadas de ataques con misiles y drones contra los territorios ocupados por Israel, así como contra bases e intereses estadounidenses en distintos países de la región. También cerró el estrecho de Ormuz, como parte de sus actos de represalia.

Teherán ha advertido reiteradamente que responderá a cualquier ataque contra el territorio persa y ha señalado que, en caso de una nueva ronda de agresiones, su respuesta será más firme que la de la guerra de febrero.

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