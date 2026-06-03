Irán rechaza ataque: Patriot de EEUU falla y golpea aeropuerto en Kuwait

Irán anunció que no lanzó ningún misil contra la terminal de pasajeros en Kuwait, asegurando que su destrucción fue causada por un fallo de los sistemas Patriot de EE.UU.

El portavoz y subdirector de Relaciones Públicas del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán, el general de brigada Hosein Mohebbi, ha declarado este miércoles que sus revisiones e investigaciones sobre el ataque a la terminal de pasajeros kuwaití demuestran que “la Fuerza Aeroespacial del CGRI no realizó ningún lanzamiento hacia ese objetivo”.

“La destrucción de la terminal de pasajeros del aeropuerto de Kuwait fue causada por un error de los sistemas Patriot estadounidenses, que impactaron en esta terminal tras su fracaso en la interceptación de misiles iraníes”, ha ratificado.

Esta misma jornada, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) lanzó ataques de represalia contra la Quinta Flota Naval de EE.UU., en Baréin y una base estadounidense en Kuwait, tras un ataque estadounidense contra un petrolero iraní cerca del estrecho de Ormuz y una torre de telecomunicaciones en la isla de Qeshm, al sur de Irán.

Estados Unidos e Israel iniciaron una nueva ronda de agresiones aéreas contra Irán el 28 de febrero, ocho meses después de haber llevado a cabo ataques no provocados contra el país.

Irán respondió lanzando sucesivas oleadas de ataques con misiles y drones contra los territorios ocupados por Israel, así como contra bases e intereses estadounidenses en distintos países de la región.

Después de la tregua alcanzada el 8 de abril, EE.UU. ha violado en varias ocasiones el alto el fuego con ataques contra buques y en zonas del sur de Irán, lo que ha provocado ataques de represalia por parte de las Fuerzas Armadas iraníes.

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