Organizaciones uruguayas piden investigar a funcionario israelí

Organizaciones uruguayas presentaron una denuncia penal contra funcionarios israelíes por presuntos crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio en Gaza.

En particular, la denuncia solicita que la Justicia uruguaya cite e investigue al vocero del ejército sionista, el uruguayo Rony Kaplan, y a cualquier funcionario o exfuncionario israelí que pudiera tener responsabilidad en estos hechos.

Además, reclamaron que, en caso de que Benjamín Netanyahu ingrese o transite por Uruguay, sea detenido y puesto a disposición de la Corte Penal Internacional para responder por las graves acusaciones que pesan en su contra.

Esta fuerte acción fue resumida en pocas palabras por el Presidente de la central sindical única del Uruguay.

Esta acción ratifica el camino recorrido por varias organizaciones sociales del Uruguay que denuncian el genocidio que sufre el pueblo palestino en todo lugar y en todo momento. Ahora se espera una rápida decisión de la justicia que acompañe este camino.

Fabian Cardozo, Montevideo.

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