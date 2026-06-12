Docentes de la CNTE protestan durante apertura del Mundial en México

Docentes de la CNTE protestaron el jueves en México durante la inauguración del Mundial para exigir al gobierno atención a demandas educativas.

Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que mantienen un paro indefinido desde hace 11 días en México intensificado sus protestas en el marco de la inauguración del Mundial de Futbol.

En Chiapas, un estado ubicado al sur del país, los docentes tomaron las instalaciones del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo para pedir abrogación de la Reforma Educativa y la Ley del ISSSTE.

A la manifestación se unieron las colectivas de Madres Buscadoras quienes piden al gobierno agilizar las búsquedas de sus familiares desaparecidos.

Algunos pasajeros que iban a volar a la Ciudad de México al encuentro futbolístico no pudieron hacerlo.

Justo en el marco de la inauguración del mundial de fútbol profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y madres buscadoras realizaron protestas al sur del país.

Para los profesores las demandas al gobierno de México son la abrogación de la Reforma Educativa y la Ley del ISSSTE mientras que las madres buscadoras piden que aparezcan sus hijos con vida.

Lizeth Coello, Chiapas

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