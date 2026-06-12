India cita por 2.ª vez a enviado de EEUU por ataques letales en Ormuz

India convocó a un diplomático de EE.UU. por segunda vez en una semana para protestar por ataques letales a buques en medio del llamado bloqueo del estrecho de Ormuz.

Jason Meeks, encargado de negocios de la misión diplomática estadounidense en Nueva Delhi, fue convocado este viernes al Ministerio de Asuntos Exteriores de la India, donde se le presentó una enérgica protesta por los ataques estadounidenses, los cuales continuaron incluso después de que Meeks fuera citado el miércoles, según han informado fuentes familiarizadas con el asunto.

El jueves, el gobierno indio informó que al menos tres indios murieron después de que las fuerzas estadounidenses atacaran los buques frente a las costas de Omán.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de la India ha indicado en un comunicado que, durante la convocatoria de este viernes, había “transmitido su profunda preocupación por el uso de fuerza letal y mortífera contra el transporte marítimo civil”.

“Tales acciones son inaceptables y socavan la seguridad y la estabilidad del comercio marítimo internacional en una región sensible y en un momento difícil”, ha declarado el ministerio.

Nueva Delhi ha afirmado que se le solicitó al diplomático estadounidense que “transmitiera las profundas preocupaciones de la India” a sus autoridades y que “garantizara que las fuerzas estadounidenses que operan en la región tomen todas las medidas necesarias para prevenir la pérdida de vidas civiles”.

Un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores de la India declaró el jueves que la Armada estadounidense había lanzado ataques contra tres embarcaciones que transportaban ciudadanos indios frente a las costas de Omán. Todos los buques tenían bandera extranjera, pero llevaban tripulación india.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció un bloqueo naval a los puertos iraníes desde el 13 de abril en el marco de la guerra de agresión estadounidense-israelí contra el país persa, que comenzó el 28 de febrero. Irán ha reiterado en varias ocasiones que la inseguridad en el Golfo Pérsico y en el estrecho de Ormuz es el resultado directo de las acciones ilegales de Estados Unidos.

tmv