Irán subraya necesidad de preservar la unidad de Yemen

Un diplomático iraní ha afirmado que cualquier acción que provoque una mayor inestabilidad en Yemen y genere inseguridad en la región es inaceptable.

“La República Islámica de Irán sigue de cerca los acontecimientos de seguridad en el sur y el este de Yemen, y pide a todas las partes involucradas que, con moderación y considerando los intereses del pueblo yemení y las cuestiones de seguridad regional, resuelvan los asuntos actuales mediante el diálogo”, destacó el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baqai, en respuesta a la pregunta de los periodistas sobre los recientes acontecimientos en Yemen.

Al aludir a la necesidad de que los países de la región se comprometan colectivamente a preservar la unidad e integridad territorial de Yemen, Baqai confirmó que la República Islámica de Irán considera inaceptable cualquier acción que pueda fomentar la inestabilidad en Yemen o la inseguridad en la región.

Conforme declaró que la República Islámica de Irán considera que la única solución a la crisis en Yemen es mediante un diálogo integral, la implementación de una hoja de ruta y la formación de un gobierno inclusivo dentro del marco de la unidad e integridad territorial de Yemen.

En los últimos días, se han registrado enfrentamientos armados entre fuerzas leales al gobierno fugitivo respaldado por Arabia Saudí y militantes del Consejo de Transición del Sur (separatistas de Adén) apoyado por los Emiratos Árabes Unidos en el sur de Yemen.

Además, fuerzas del Consejo de Transición del Sur han logrado hacerse con el control de amplias zonas de las provincias meridionales de Yemen. Según diversas informaciones, dichas fuerzas avanzaron recientemente en la provincia de Hadramaut (sureste de Yemen), donde, además de tomar la ciudad de Seiyun (sureste de Yemen), se hicieron con el control de varios campos petrolíferos en áreas desérticas fronterizas con Arabia Saudí.

En la provincia de Al-Mahra, limítrofe con Omán, el Consejo de Transición del Sur anunció la adhesión de varios líderes locales a su coalición. El avance de estas fuerzas en amplias zonas de Hadramaut —la mayor provincia del país— ha provocado la retirada de unidades vinculadas a Arabia Saudí, que se estarían replegando hacia la provincia de Marib (centro-oeste).

