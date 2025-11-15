Estudiantes impulsan marea propalestina por las calles de Italia

Miles de estudiantes italianos condenaron este viernes el genocidio en Gaza y exigieron el fin de los lazos de Italia con el régimen israelí.

En las marchas, también protestaron contra los recortes educativos y las políticas represivas del gobierno de Meloni.

Miles de estudiantes salieron a las calles con pancartas y banderas palestinas en más de 50 ciudades italianas, como Roma, Milan y Bolonia entre otras, en el marco de una protesta contra la gestión del gobierno de Giorgia Meloni. Los jóvenes, también apoyaron la causa palestina y condenaron el genocidio en la Franja de Gaza. Además pidieron cortar los lazos con Tel Aviv.

Entre consignas contra el "genocidio" y la "represión", y bajo el lema "Día sin Meloni", los estudiantes dejaron claro su rechazo a las políticas internas y exteriores del gobierno italiano, anunciando su lucha por una educación y un futuro más justo. En algunas ciudades como Roma y Bolonia, se vivieron momentos de tensión con la policía.

Las marchas, se centraron también en temas como los recortes en educación, el cambio climático y las políticas represivas.

Estudiantes que denunciaron un recorte de 869 millones de euros en el presupuesto de educación y exigieron que el derecho a estudiar no sea un privilegio.

Criticaron un sistema educativo obsoleto y el modelo de trabajo juvenil, al tiempo que demandaron inversiones para las escuelas en lugar de armas.

