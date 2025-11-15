Irán entrega a Cuba ayuda humanitaria para víctimas del huracán 

Irán ha entregado a Cuba un cargamento equivalente a nueve toneladas de ayuda humanitaria a damnificados por el huracán Melissa.

Varios representantes de Irán, encabezados por el embajador de la República Islámica en la Isla, Zabiholá Naderi, reafirmaron la solidaridad del país persa con el Gobierno y el pueblo cubanos durante una ceremonia celebrada el viernes en La Habana, donde se entregó el donativo del país a las personas afectadas de las provincias orientales de Cuba tras el paso del huracán Melissa.

Esta ayuda, donada en nombre del Gobierno y el pueblo de Irán, asciende a más de 9 toneladas de productos alimenticios declarados de primera necesidad por el gobierno cubano.

طی مراسمی با حضور ذبیح الله نادری، سفیر جمهوری اسلامی ایران در هاوانا ، کمک های بشردوستانه به نمایندگی از دولت و مردم ایران به مردم آسیب دیده استان های شرقی کوبا در پی عبور توفان ملیسا، اهدا گردید. ١/٢ pic.twitter.com/2okQziemRB — Iran Embassy in Cuba (@IraninCuba) November 14, 2025

En la ceremonia, celebrada en la residencia del embajador iraní, estuvieron presentes la viceministra cubana de Comercio Interior, Aracelys Cardoso Hernández, y funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, del Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, así como representantes de los medios de comunicación.

El envío del donativo por parte de Irán reafirma la unidad de los dos pueblos, priorizando la asistencia mutua entre las naciones que ambas sufren las sanciones económicas injustas impuestas por Estados Unidos. Este acto de solidaridad activa contrasta con la política de bloqueo que impone Washington a la isla caribeña.

Melissa, que azotó las naciones caribeñas en octubre, se convirtió en uno de los huracanes más fuertes del Atlántico registrados en 174 años. La tormenta se cobró decenas de vidas en todo el Caribe, causando enormes estragos en las provincias de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín y Las Tunas, entre otras.

ftm/tmv