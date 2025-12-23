Mujeres palestinas, golpeadas y humilladas en centro de detención israelí

La Oficina de Prensa de Prisioneros Palestinos urgió acciones contra las violaciones de los derechos de las mujeres palestinas detenidas en prisiones israelíes.

Según un comunicado de la oficina, las mujeres palestinas detenidas en la prisión Damon, en la ciudad ocupada de Haifa, han sido víctimas de abusos, incluidos golpes y la remoción forzada de sus pañuelos, que constituyen una “violación flagrante de todas las leyes y normas humanitarias”.

La nota, emitida el lunes, especifica que los guardias obligaron a las detenidas a salir al patio, hacerlas sentar en el suelo, retirarles los pañuelos y luego las agredieron físicamente. Además, se habrían utilizado perros y granadas aturdidoras contra las mujeres.

Indica asimismo que varias de las detenidas resultaron heridas durante los asaltos, que ocurrieron en cuatro ocasiones distintas durante el mes de diciembre.

La Oficina de Medios de los Prisioneros responsabiliza plenamente a Israel por la seguridad de las mujeres detenidas y advirtió sobre los riesgos de lo que describe como un patrón continuo de represión.

Asimismo, hace un llamado urgente a organizaciones de derechos humanos y humanitarias para que tomen medidas inmediatas y detengan las violaciones crecientes contra las mujeres en la prisión Damon.

Más de 9300 palestinos, entre ellos mujeres y niños, permanecen detenidos en cárceles israelíes, donde muchos enfrentan abusos, hambre y negligencia médica que ha provocado múltiples muertes, según organizaciones de derechos humanos israelíes y palestinas.

