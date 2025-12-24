El iraní Amuzad, elegido luchador de estilo libre “más dominante” 2025

“Amuzad estuvo tan perfecto como se puede estar en una temporada, volviendo a la prominencia con actuaciones que le valieron títulos en los Campeonatos Mundiales, los Juegos de Solidaridad Islámica y el evento de la Serie de Ranking Muhamet Malo, y terminó la temporada como el luchador número 1 del mundo en 65 kg con 58.000 puntos de la Serie de Clasificación”, ha declarado este miércoles la organización Unión Mundial de Lucha (United World Wrestling o UWW, por sus siglas en inglés) en su cuenta oficial de Instagram.
La UWW ha anunciado que el atleta iraní acumuló “un récord impecable de 14-0” en 2025.
Cinco de esas victorias fueron frente a “oponentes de primer nivel” que poseen medallas mundiales u olímpicas, incluidos Real Woods de Estados Unidos, Umidjon Jalalov de Uzbekistán, Taiyrbek Zhumashbek Uulu de Kirguistán y Kotaro Kiyooka de Japón.
Rahman Amouzad has been named the Most Dominant Freestyle Wrestler of 2025 by the United World Wrestling.— ☫ Iran Embassy in The Hague, The Netherlands (@IRAN_in_NL) December 24, 2025
A remarkable achievement showcasing strength, skill, & consistency on the world stage. 🇮🇷
#IranWrestling #UWW pic.twitter.com/JhUDVS98eO
Asimismo, ha señalado que “lo más impresionante de esos cinco combates contra los mejores del mundo fue que Amuzad los superó por 42-4”, y ha añadido que el momento culminante de la temporada de Amuzad se produjo en el Campeonato Mundial de Lucha 2025 en Zagreb. “Con solo 23 años y aún en proceso de mejorar”, ha escrito la UWW.
A principios de esta semana, Said Esmaili, de Irán, fue nombrado el luchador de estilo grecorromano “más dominante” del año.
