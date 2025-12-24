El iraní Amuzad, elegido luchador de estilo libre “más dominante” 2025

La organización Unión Mundial de Lucha ha designado al luchador iraní Rahman Amuzad como el luchador de estilo libre “más dominante” de 2025.

“Amuzad estuvo tan perfecto como se puede estar en una temporada, volviendo a la prominencia con actuaciones que le valieron títulos en los Campeonatos Mundiales, los Juegos de Solidaridad Islámica y el evento de la Serie de Ranking Muhamet Malo, y terminó la temporada como el luchador número 1 del mundo en 65 kg con 58.000 puntos de la Serie de Clasificación”, ha declarado este miércoles la organización Unión Mundial de Lucha (United World Wrestling o UWW, por sus siglas en inglés) en su cuenta oficial de Instagram.

La UWW ha anunciado que el atleta iraní acumuló “un récord impecable de 14-0” en 2025.

Cinco de esas victorias fueron frente a “oponentes de primer nivel” que poseen medallas mundiales u olímpicas, incluidos Real Woods de Estados Unidos, Umidjon Jalalov de Uzbekistán, Taiyrbek Zhumashbek Uulu de Kirguistán y Kotaro Kiyooka de Japón.

Rahman Amouzad has been named the Most Dominant Freestyle Wrestler of 2025 by the United World Wrestling.

A remarkable achievement showcasing strength, skill, & consistency on the world stage. 🇮🇷

#IranWrestling #UWW pic.twitter.com/JhUDVS98eO — ☫ Iran Embassy in The Hague, The Netherlands (@IRAN_in_NL) December 24, 2025

Asimismo, ha señalado que “lo más impresionante de esos cinco combates contra los mejores del mundo fue que Amuzad los superó por 42-4”, y ha añadido que el momento culminante de la temporada de Amuzad se produjo en el Campeonato Mundial de Lucha 2025 en Zagreb. “Con solo 23 años y aún en proceso de mejorar”, ha escrito la UWW.

A principios de esta semana, Said Esmaili, de Irán, fue nombrado el luchador de estilo grecorromano “más dominante” del año.

