Nuevos detalles sobre precisión de misiles iraníes lanzados contra Israel

Un general iraní de alto rango ha revelado detalles sobre la precisión de los misiles iraníes lanzados contra los territorios ocupados por Israel.

“Uno de los objetivos fue la ventana del despacho del jefe de inteligencia del ejército del régimen sionista. El misil atravesó esa ventana y destruyó el edificio. Simplemente, no pueden tolerar este avance”, ha declarado este martes el portavoz de las Fuerzas Armadas de Irán, general de brigada Abolfazl Shekarchi, durante una reunión en la Universidad Sharif de Teherán.

Shekarchi ha subrayado que la tecnología avanzada del armamento iraní ha superado incluso a los sistemas de defensa occidentales más sofisticados del régimen israelí.

Asimismo, ha reiterado que los ataques durante la guerra no fueron “ciegos ni errantes”, sino que alcanzaron coordenadas predeterminadas con precisión.

A continuación, el general Shekarchi ha abordado la reputación del sistema THAAD (Defensa del Área de Gran Altitud Terminal) de fabricación estadounidense, a menudo promocionado como un escudo impenetrable con misiles interceptores que cuestan entre 10 y 12 millones de dólares cada uno, y ha relatado los éxitos de los misiles Fattah, producidos a una fracción del costo de un THAAD, en enfrentamientos con los sistemas de defensa más avanzados del mundo.

El general también ha aclarado que, aunque Irán ha demostrado la precisión de su arsenal misilístico, la mayor parte de su poder estratégico sigue “totalmente preparado y sin utilizar”.

Finalmente, ha señalado que el enemigo, tras el fracaso de la guerra de 12 días, ha modificado sus tácticas hacia la “guerra blanda” y operaciones psicológicas con el objetivo de desmoralizar al pueblo iraní.

La guerra de doce días estalló el 13 de junio, cuando Israel lanzó una agresión flagrante y no provocada contra Irán, atacando infraestructuras civiles, militares y nucleares del país, lo que dejó cientos de mártires, incluyendo altos mandos militares, científicos nucleares y civiles. Más de una semana después, Estados Unidos se sumó a la ofensiva, bombardeando tres sitios nucleares clave del país.

En represalia a las agresiones, las Fuerzas Armadas iraníes atacaron sitios estratégicos en los territorios ocupados palestinos, así como la base aérea de Al-Udeid en Catar, la mayor instalación militar estadounidense en Asia Occidental, en el marco de la operación “Verdadera Promesa III”, lo que obligó a los agresores a aceptar un alto el fuego el 24 de junio.

El 24 de junio, Irán, mediante sus exitosas operaciones, logró detener el asalto ilegal, imponiendo un alto el fuego a los agresores.

mbn/rba