CGRI incauta petrolero con combustible de contrabando en Golfo Pérsico

El CGRI de Irán ha confiscado este miércoles un petrolero que transportaba un gran cargamento de combustible de contrabando en el Golfo Pérsico.

El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán ha informado que el barco transportaba cuatro millones de litros de combustible de contrabando cuando fue incautado dentro de las aguas territoriales de Irán.

En este contexto, el comandante de la 1.ª Región de la Fuerza Naval del CGRI, el general de brigada Abás Qolamshahi, ha indicado que 16 tripulantes a bordo del petrolero, todos ellos ciudadanos extranjeros, también fueron detenidos durante la operación.

También, ha detallado que el petrolero era parte de una red organizada de contrabando de combustible que operaba en la región y planeaba descargar su carga en buques más grandes fuera del Golfo Pérsico.

Tras declarar que el buque y su tripulación habían sido entregados a las autoridades judiciales, ha señalado que “cualquier intento de eludir las leyes y transferir ilegalmente combustible fuera de las aguas territoriales será respondido con una respuesta rápida y decisiva”.

El CGRI ha intensificado su lucha contra el contrabando de combustible en el Golfo Pérsico en medio de un aumento de tales casos.

Las Fuerzas Armadas de Irán han reiterado en múltiples ocasiones que las afuas territoriales del país nunca será un refugio seguro para los contrabandistas.

