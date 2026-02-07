Panameños siguen exigiendo justicia por invasión de EEUU en 1989

Desde Panamá se investigan los hechos de 1989, cuando EE.UU. invadió el país y consolidó su influencia política, aún presente en la región canalera.

En Ciudad de Panamá se retomaron esta semana los ejercicios de excavación encabezados por la Comisión 20 de diciembre de 1989 en su proceso de esclarecimiento de los hechos ocurridos durante la intervención militar de Estados Unidos a Panamá hace 36 años.

Esta nueva etapa de operaciones es parte de los trabajos que buscan dar identidad a los restos de víctimas de la invasión de 1989 un acontecimiento por el que todavía muchos exigen justicia en el país.

La ocasión también motiva llamados a las autoridades locales para impulsar estas dinámicas de investigación desde la propia institucionalidad del Estado, que incluyan los casi 100 años en que el país estuvo ocupado por bases norteamericanas.

El momento coincide con el recrudecimiento de la política de dominación desde el país del norte hacia toda la región latinoamericana.

Desde la Ciudad de Panamá, John Alonso

hae/tqi