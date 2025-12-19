Irán condena sanciones unilaterales de Canadá contra sus funcionarios

Irán ha rechazado las sanciones ilegales impuestas por Canadá a funcionarios del país, subrayando que Canadá no tiene autoridad para llevar a cabo tales medidas.

“El gobierno de Canadá, como heredero de la opresión sistemática de los derechos humanos de los pueblos indígenas y, además, como parte con un largo historial de complicidad con el régimen genocida de Israel en el asesinato del pueblo palestino y la agresión contra otros países de la región, no tiene ninguna autoridad para presentar acusaciones falsas sobre los derechos humanos contra Irán”, ha subrayado este viernes la directora general de derechos humanos y de la mujer del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Foruzande Vadiati.

Además, ha destacado la falta de cualquier base jurídica, considerando la ruptura unilateral de relaciones de Canadá con Irán y la privación de los servicios consulares a los iraníes residentes en ese país como una violación flagrante de los derechos humanos.

“Las sanciones unilaterales de Canadá contra Irán han dirigido su impacto a los derechos económicos, sociales y culturales del pueblo iraní, y el gobierno canadiense debe ser responsable de las consecuencias negativas de sus acciones, que en algunos casos rozan el nivel de crímenes de lesa humanidad”, ha afirmado.

Además, ha declarado a los funcionarios canadienses que, en lugar de dedicarse a la politiquería y a la distracción, se concentren en abordar las violaciones de los derechos humanos dentro de su propio país, como la tortura y el asesinato masivo de niños indígenas.

Previamente, Canadá anunció que se tomó la decisión de imponer nuevas sanciones a los iraníes en virtud del “Reglamento de Medidas Económicas Especiales”, una medida que endurecerá la vida de los iraníes en este país.

Dicho esto, los funcionarios iraníes han condenado de manera reiterada tales acciones por parte de las potencias occidentales y de los estrechos aliados de Washington.

arz/hnb