NYT cuestiona la amenaza de guerra de Trump contra Irán

Un nuevo análisis destacó el fracaso del gobierno del presidente de EE.UU., en ofrecer una justificación pública para un nuevo acto de agresión contra Irán.

El diario estadounidense The New York Times señaló el jueves que la administración de Donald Trump no ha presentado argumentos claros que justifiquen un posible ataque a Irán, después de afirmar haber “obliterado” el programa nuclear del país en el asalto ilegal del año pasado, lanzado por Israel contra la República Islámica.

El análisis agregó que el presidente tampoco ha explicado por qué ha elegido este momento para enfrentarse a Irán, en lugar de a otros países con armas nucleares, como Corea del Norte.

“En la era moderna, rara vez Estados Unidos se ha preparado para emprender un acto de guerra de esta magnitud con tan poca transparencia y debate público”, advierte el informe.

El texto señala que Trump “nunca ha descrito de manera consistente sus objetivos, y cuando habla de ellos suele hacerlo en una nebulosa de comentarios breves y casuales”.

I strongly oppose Trump’s dangerous escalations against Iran.



The Constitution is clear - Congress, not the president, has the authority to declare war. I will support Rep. Khanna’s discharge petition to bring a bipartisan War Powers Resolution to the House floor and rein Trump… — Congressman Dwight Evans (@RepDwightEvans) February 19, 2026

Estados Unidos inició su retórica bélica contra Irán tras los recientes disturbios vinculados a actores extranjeros, que fracasaron rápidamente en su intento de expandirse, durante los cuales Trump habló de acudir en ayuda de los mercenarios armados.

Desde entonces, el presidente estadounidense ha continuado amenazando con acciones militares, desplegando dos grupos de portaaviones y decenas de aviones de combate, bombarderos y aeronaves de reabastecimiento en aguas regionales cercanas a Irán.

En este contexto, las autoridades en Teherán advirtieron que incluso un solo disparo contra el país recibiría una respuesta amplia y contundente dirigida contra activos estadounidenses en la región.

Además, la postura bélica de Estados Unidos contra Irán surge en un momento en que ninguno de sus aliados parece sumarse a la planificación militar, salvo el régimen israelí.

El análisis destacó la decisión del gobierno británico de no otorgar permiso a Estados Unidos para utilizar bases militares del Reino Unido en apoyo a una posible agresión contra Irán.

Mientras tanto, encuestas recientes indican que la opinión pública estadounidense está mayoritariamente en contra de un nuevo enfrentamiento militar. Según un sondeo de SSRS/Universidad de Maryland realizado a principios de este mes, solo el 21 % de los participantes apoyaba una guerra contra Irán en las condiciones actuales, mientras que el 49 % se oponía.

The American people voted for lower prices, not another war in the Middle East.



But Trump is itching to go to war with Iran.



The Constitution is clear: the president doesn't have the authority to start a war without Congress' approval.



I won't support another endless war. pic.twitter.com/gAhqTjXwhZ — Elizabeth Warren (@SenWarren) February 19, 2026

El representante demócrata estadounidense Ro Khanna trabaja junto a su colega republicano Thomas Massie para que la Cámara de Representantes vote la próxima semana una resolución sobre los poderes de guerra, tras el regreso del Congreso de su receso.

“Una guerra con Irán sería catastrófica”, afirmó Khanna en una publicación en X. En este sentido, agregó que “Irán es una sociedad compleja de 90 millones de personas, con defensas aéreas y capacidades militares significativas”.

Además, destacó que “entre 30 000 y 40 000 tropas estadounidenses en la región podrían estar en riesgo de represalias. El Congreso debe cumplir su deber y detener esta marcha hacia la guerra”.

Con esta iniciativa, ambos legisladores buscan que el Congreso tenga un papel activo en cualquier decisión que pudiera involucrar a Estados Unidos en un conflicto armado, en medio de crecientes tensiones con Teherán.

