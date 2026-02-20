Irán celebra Ramadán con recitación y reflexión del Corán

Durante el sagrado mes de Ramadán, Irán celebra encuentros coránicos con académicos, recitadores y jóvenes, promoviendo la reflexión y el estudio del Corán.

Con motivo del mes sagrado de Ramadán, se organizaron encuentros de convivencia con el Sagrado Corán en diversas ciudades de Irán, contando con la participación de destacados académicos y recitadores nacionales e internacionales.

Estos encuentros, habituales durante Ramadán, buscan profundizar el conocimiento del Corán y promover su estudio entre musulmanes de distintos países, especialmente en Irán.

Durante las sesiones, tras la recitación de versículos del Corán, se invita a la interpretación y reflexión sobre su significado.

Una característica destacable de estos encuentros es la activa participación de niños y jóvenes, quienes desde temprana edad se familiarizan con la meditación, el estudio y la comprensión del Corán.

En Teherán, el encuentro de intimidad con el Sagrado Corán se realizó con la presencia de un grupo de distinguidos maestros y recitadores nacionales, así como del líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, el jueves 19 de febrero.

Fuente: Irna

Fuente: Irna

Fuente: Irna

Fuente: Tasnim

Fuente: Tasnim

Fuente: Tasnim

Fuente: Tasnim

Fuente: Tasnim

Fuente: Tasnim

Fuente: Tasnim

zmo/hnb