Documento: Trump planea control total de Gaza bajo “Junta de Paz”

Un documento filtrado reveló que administración de Donald Trump planea un control total sobre Gaza mediante un gobierno impuesto sin participación palestina.

La resolución filtrada de la Junta de Paz, a la que tuvo acceso el medio estadounidense Drop Site News, otorgaría amplia autoridad al presidente de EE.UU., Donald Trump, para determinar todos los aspectos de la gobernanza y el futuro de Gaza.

La Junta de Paz, organismo establecido por Trump y firmado por él la semana pasada en Davos, Suiza, durante el Foro Económico Mundial, asumiría plenos poderes legislativos, ejecutivos, judiciales y financieros durante un período de “transición”, en el marco del plan de alto el fuego promovido por Washington, cuestionado por su carácter colonial.

Según el documento, Trump figura como presidente de la Junta, con autoridad final sobre todas las decisiones relacionadas con Gaza, incluida la aprobación de comandantes militares de una llamada Fuerza Internacional de Estabilización y la ratificación de cada resolución.

Ninguna medida entraría en vigor sin la firma directa del presidente estadounidense, lo que, según Drop Site News, configura un esquema de poder centralizado sin precedentes en la historia reciente del territorio palestino.

Debajo del presidente se establece una Junta Ejecutiva encargada de “promulgar nuevas leyes o modificar o derogar las existentes”, tanto en materia civil como penal, reconfigurando por completo el marco jurídico de Gaza.

Entre los nueve miembros designados para la Junta Ejecutiva figuran; el secretario de Estado de EE.UU. Marco Rubio, el enviado especial de Trump para Asia Occidental Steve Witkoff, el exprimer ministro británico Tony Blair, el yerno del mandatario estadounidense Jared Kushner, el empresario Mark Rowan, el asesor de Seguridad Nacional adjunto Robert Gabriel.

En el nivel inferior de la estructura se sitúa el Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG), integrado por palestinos sin capacidad de decisión, limitado a funciones técnicas bajo supervisión directa internacional. El liderazgo formal del comité recaería en Ali Shaath, exfuncionario de la Autoridad Palestina.

El exsubsecretario general de la ONU, Martin Griffiths, aseveró a Drop Site News que la estructura “no es representativa ni rinde cuentas”, y que los palestinos aparecen “en el último escalón de una pirámide de poder que los excluye”.

El documento emplea de forma reiterada el término “desradicalización”, que, según el análisis de Drop Site News, funciona como un mecanismo político para excluir a amplios sectores de la sociedad palestina.

Aunque el plan se ampara en la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU, aprobada en noviembre de 2025, el documento no aclara los mecanismos de supervisión efectiva por parte de Naciones Unidas, ni contempla el consentimiento de la población gazatí.

El texto prevé una Gaza segmentada en zonas, con control biométrico, vigilancia financiera y programas educativos orientados a normalizar relaciones con el régimen de Israel, mientras las áreas no consideradas “elegibles” continuarían expuestas a operaciones militares y restricciones humanitarias.

ght/tmv