China rechaza el reconocimiento de Israel a Somalilandia

China ha condenado el reconocimiento de Somalilandia por Israel y lo ha calificado como una violación de la soberanía y la integridad territorial de Somalia.

Durante una rueda de prensa sostenida este lunes, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Lin Jian, ha subrayado que Somalilandia ha sido y sigue siendo una parte inseparable de Somalia, y que cualquier intento de fragmentar su territorio ha contravenido la Carta de la ONU y el derecho internacional.

“China apoya firmemente la soberanía, la unidad y la integridad territorial de Somalia, y se opone a cualquier acción que socave la integridad territorial somalí”, ha reiterado Lin Jian.

En este contexto, el portavoz ha recordado que el Gobierno federal de Somalia, junto con la Organización de Cooperación Islámica, la Liga Árabe y la Unión Africana, ha condenado la decisión del régimen sionista y la ha considerado ilegítima y desestabilizadora.

Además, ha insistido en que la cuestión de Somalilandia ha sido un asunto interno que debe resolverse exclusivamente por el pueblo somalí, de acuerdo con su Constitución y sus condiciones nacionales, sin presiones externas.

El vocero chino también ha instado a las autoridades de Somalilandia a cesar sus actividades separatistas y a poner fin a la cooperación con actores externos que han buscado socavar la estabilidad regional.

Por su parte, el líder del movimiento yemení Ansarolá ha advertido que cualquier presencia militar israelí en Somalilandia será considerada un objetivo legítimo para las Fuerzas Armadas de Yemen.

Recientemente, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció que ha reconocido formalmente a Somalilandia como un “Estado independiente”, una medida que ha provocado un amplio rechazo a nivel regional e internacional.

A finales de 2024, informes de la prensa señalaron, la existencia de un interés israelí en establecer una base militar en la región de Somalilandia, en el marco de esfuerzos por reforzar la influencia de Israel en el Cuerno de África, en las inmediaciones del mar Rojo.

