Cabello advierte al “imperialismo”: Venezuela no permitirá agresiones

El ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, ha denunciado que EE.UU. lleva “27 semanas de locura imperial y el mundo en silencio”.

Cabello ha señalado durante un acto celebrado este lune en el Parque Las Ballenas, en Maracay, estado Aragua, que, pese al acoso, las amenazas y los ataques durante semanas, el pueblo venezolano ha mantenido su dignidad y resistencia frente al “imperialismo norteamericano”.

Ha afirmado que “llevan 27 semanas de locura imperial, de acoso, de amenazas, de ataques, de persecuciones, de robos, de piratería, de asesinatos” y que la Organización de las Naciones Unidas y la comunidad internacional permanecen en silencio ante estas acciones.

El también secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ha subrayado que Estados Unidos no respeta a los pueblos que exigen dignidad, sino que prefiere sumisión, y ha asegurado que Venezuela “no agrede a nadie” y que las acusaciones de Washington son invenciones.

Durante el acto, Cabello ha encabezado, junto a la gobernadora de Aragua, Joana Sánchez, la activación de 191 Cuadrantes de Paz, destinados a reforzar la seguridad ciudadana y el vínculo entre policía y población.

El funcionario ha reiterado que los cuerpos policiales deben entender que son “amigos del pueblo”, subrayando la necesidad de fortalecer la confianza entre las fuerzas de seguridad y la ciudadanía.

Asimismo, ha señalado que Venezuela mantendrá un crecimiento económico sostenido durante los próximos años, pese a las presiones externas.

Cabello ha enfatizado que el pueblo venezolano no se deja amedrentar y que el país seguirá firme y unido frente a lo que ha calificado como la “locura imperial” de Estados Unidos.

Desde septiembre, Estados Unidos ha ejecutado decenas de ofensivas en el mar Caribe y el Pacífico oriental, que han dejado numerosas víctimas, en el marco de su denominada lucha contra las drogas, con al menos 104 personas asesinadas.

Aunque la Administración estadounidense presenta estas operaciones como parte de una ofensiva “antinarcóticos”, tanto analistas como el Gobierno venezolano sostienen que el verdadero objetivo es drenar los ingresos del Estado venezolano y apropiarse de los recursos naturales del país, en particular del petróleo.

