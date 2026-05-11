Irán alarma a países regionales sobre “peligroso proyecto” de Israel

Un funcionario de alto rango iraní advirtió a países musulmanes sobre las conspiraciones de Israel para extender su control sobre recursos en Asia Occidental.

“El objetivo de la entidad sionista es encender el fuego de la discordia entre nuestros países, para así extender su dominio sobre sus patrias y recursos”, alarmó el domingo el general de división Mohsen Rezai, asesor militar del Líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Moytaba Jamenei, en una publicación en su cuenta de X.

El también miembro del Consejo de Discernimiento del Sistema de Irán advirtió de que la participación de los países regionales en este “peligroso proyecto” conlleva un alto costo y graves consecuencias, “especialmente para aquellos que, impulsados por su codicia, sobrepasan los límites de sus capacidades”.

Dirigiéndose a dichos países regionales, Rezai instó a mantenerse en “el más alto nivel de vigilancia y discernimiento” frente a los planes de Israel.

En reiteradas ocasiones, Irán ha advertido a los países ribereños del Golfo Pérsico de graves repercusiones de colaborar con partes hostiles contra el país persa, reafirmando el compromiso de Teherán con los principios de la Carta de la ONU, las normas fundamentales del derecho internacional y el principio de buena vecindad en las relaciones con todos los países de la región.

Ha aclarado a los países vecinos sureños que “si su geografía y sus capacidades se utilizan para servir a los enemigos, entonces deberán despedirse de la producción de petróleo”.

La semana pasada, las autoridades del puerto emiratí de Fuyaira comunicaron el lunes sobre un incendio en en la Zona Industrial Petrolera de Fuyaira, atribuyéndolo a un ataque perpetrado por Irán.

Desde el comienzo de la guerra, el 28 de febrero, Estados Unidos ha utilizado sus múltiples bases emplazadas en países del Golfo Pérsico, como Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos, para lanzar ataques contra el país persa.

En respuesta, las fuerzas armadas iraníes han estado lanzando andanadas de misiles y ataques con drones contra objetivos estadounidenses e israelíes en toda la región, incluidos objetivos estratégicos en los territorios ocupados.

Irán también ha bloqueado el paso de buques vinculados a Estados Unidos y sus aliados en el estrecho de Ormuz, lo que ha provocado un aumento de los precios mundiales de la energía y medidas desesperadas de la Administración Trump.

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