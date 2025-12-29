China rechaza las críticas del presidente ucraniano sobre su falta de disposición para sumarse a la vía de paz en su conflicto con Rusia.

El portavoz de la Cancillería china, Lin Jiang, subrayó en una rueda de prensa que Pekín mantiene su compromiso de apoyar un alto el fuego y promover el diálogo como principal vía para resolver la crisis ucraniana.

Jiang señaló además que desde el inicio de la crisis ucraniana, China ha seguido una comunicación continua con diversas partes de la comunidad internacional respecto al conflicto ucraniano.

El vocero resaltó que los esfuerzos del gigante asiático para impulsar un acuerdo entre Kiev y Moscú son evidentes para la comunidad internacional.

En los últimos meses, China, junto con Brasil, ha lanzado el “Grupo de Amigos de la Paz” para promover una solución política a la crisis ucraniana. Aunque Pekín ha recalcado que no vende armas a ninguna parte, Kiev denuncia un flujo de componentes, materias primas y bienes de doble uso hacia Rusia, además de un comercio en energía que amortigua el impacto de las sanciones contra Rusia.

kmd/rba