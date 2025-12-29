Musulmanes de EEUU piden sanciones contra Israel por violencia sexual

El Consejo de Relaciones Islámicas Estadounidenses pidió a la ONU y la CPI investigar los casos de agresión sexual contra presos palestinos en cárceles israelíes.

En un comunicado, la CAIR, la mayor organización de defensa y derechos civiles de los musulmanes, consideró asimismo que el Gobierno estadounidense “debería imponer sanciones” a ministro de seguridad interna israelí, Itamar Ben-Gvir, y otras autoridades responsables de las cárceles del régimen sionista.

Esta denuncia y solicitud tuvo lugar a raíz de nuevas denuncias de un periodista palestino y otros secuestrados por fuerzas israelíes que relataron detalles de agresiones sexuales durante su detención en cárceles israelíes.

“Estas nuevas acusaciones de agresión sexual contra prisioneros palestinos detenidos por Israel, incluyendo el uso de diversos objetos y perros para sodomizar a los detenidos, son profundamente inquietantes. (...) Exigimos a las Naciones Unidas, a la Corte Penal Internacional (CPI) y a las organizaciones de derechos humanos de todo el mundo que tomen medidas inmediatas para investigar estas denuncias y garantizar justicia para las víctimas”.

Desde el inicio de la guerra genocida de Israel contra Gaza en octubre de 2023, más de 90 detenidos palestinos han muerto mientras se encontraban bajo custodia en cárceles israelíes. Grupos de defensa de los derechos de los presos palestinos consideran que la cifra real de fallecidos es probablemente mucho mayor.

La tortura, las agresiones, la negligencia médica deliberada o la desnutrición han sido señaladas como las causas de la muerte de todos esos detenidos palestinos en prisiones israelíes.

mbn/ncl/rba