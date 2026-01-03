Irán insta a parlamentarios británicos a dejar narrativas inexactas

Irán ha condenado los comentarios hipócritas e intervencionistas de varios miembros del Parlamento del Reino Unido sobre los asuntos internos del país persa.

En una nota publicada hoy viernes en la plataforma X, la embajada de Irán en Londres, capital del Reino Unido, ha considerado como “lamentable y condenable” las posiciones hipócritas de los legisladores británicos, arremetiendo contra ellos por tener una tendencia a interferir en los asuntos internos de otros países.

De este modo, la sede diplomática de Irán ha cuestionado los comentarios de varios miembros proisraelíes del Parlamento del Reino Unido, incluido el exministro de Seguridad, Tom Tugendhat, y el exministro de Asuntos Exteriores, James Cleverly, contra la República Islámica, con el pretexto de preocupaciones por los derechos humanos.

La legación iraní ha recomendado a los legisladores que cesen la interferencia en los asuntos internos de Teherán, eviten engañar a la opinión pública con narrativas falsas, se abstengan de repetir enfoques ya ​​fallidos anteriormente y abandonen la política de dobles estándares.

El Gobierno del Reino Unido, junto con Estados Unidos, ha intentado constantemente presentar una imagen distorsionada de Irán, mientras obvia su cuestionable historial de derechos humanos dentro y fuera de sus fronteras.

Al respecto, Irán ha subrayado en reiteradas ocasiones la necesidad de reconsiderar y reformar los enfoques no constructivos del Gobierno británico hacia el país persa.

Asimismo, ha denunciado que Londres es “cómplice” del genocidio israelí en la Franja de Gaza, subrayando que el país europeo mantuvo su apoyo armamentístico al régimen sionista, a pesar de la catastrófica situación en la región, y del llamado de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para que detenga de inmediato su ofensiva militar.

