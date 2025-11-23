Israel incumple alto el fuego; Hezbolá se reconstruye con renovada fuerza

En el sur del Líbano, Hezbolá desafía la agresión sionista, mientras el alto el fuego de noviembre de 2024 se ha convertido en una farsa llena de violaciones y provocaciones.

Por Mohammad Molaei *

En la escarpada frontera del sur del Líbano, donde el movimiento de resistencia Hezbolá continúa erguido con desafío frente a la agresión implacable e inquebrantable del régimen sionista, el llamado “acuerdo de alto el fuego” negociado por Washington el 27 de noviembre de 2024 se ha convertido en nada menos que una trágica farsa, plagada de violaciones constantes, provocaciones calculadas y maniobras estratégicas complejas por todas las partes involucradas.

Esta frágil tregua, aparentemente diseñada para frenar la escalada tras la ofensiva bárbara e indiscriminada del régimen en 2024, que arrasó extensas zonas de la infraestructura libanesa y se cobró miles de vidas inocentes, se ha transformado, en cambio, en una conveniente cortina de humo para las persistentes y descaradas incursiones de Israel.

Estas acciones no solo revelan los compromisos completamente vacíos e inejecutables consagrados en la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, adoptada en 2006 para poner fin a la invasión sionista de ese año, sino que también evidencian la evidente impotencia de los mecanismos internacionales de supervisión, incluida la Fuerza Interina de las Naciones Unidas en el Líbano (FINUL), reducida a un mero espectador ante el flagrante desprecio del régimen por el derecho internacional.

A mediados de noviembre de 2025, los informes de la FINUL documentaron un alarmante registro de más de 5,000 violaciones israelíes del alto el fuego, que incluyen una amplia gama de transgresiones, como sobrevuelos no autorizados de drones de reconocimiento, incursiones terrestres de patrullas blindadas e incluso violaciones marítimas con embarcaciones que sondan las aguas territoriales libanesas.

Estos actos sistemáticos de terrorismo, condenados repetidamente por expertos en derechos humanos de la ONU, las Fuerzas Armadas Libanesas y organismos regionales como la Liga Árabe, han causado la trágica pérdida de más de 300 vidas libanesas, incluidos al menos 111 civiles entre mujeres, niños y ancianos, al tiempo que desplazaron por la fuerza a más de 80 000 habitantes de sus aldeas fronterizas, convirtiendo comunidades prósperas en ciudades fantasmas y agravando una crisis humanitaria ya crítica marcada por la escasez de alimentos, medicinas y refugio.

Estas violaciones subrayan el profundo desprecio de la entidad sionista por la soberanía libanesa, su estrategia calculada de perpetuar un precario limbo de “ni guerra ni paz” que mantiene a la región en tensión, y su intención insidiosa de socavar la moral y las capacidades de la resistencia, mientras que el Eje de la Resistencia, liderado por Hezbolá, fortalece sus posiciones con resolución inquebrantable y previsión estratégica, apoyándose en los lazos irrompibles de solidaridad dentro de la Ummah.

El trasfondo histórico de esta farsa en curso se remonta a la brutal agresión sionista de 2024 contra el Líbano, cuando el régimen desplegó un poder de fuego abrumador en un intento fallido de desmantelar la infraestructura de Hezbolá, solo para enfrentar una resistencia heroica que infligió grandes pérdidas a las fuerzas israelíes y expuso las vulnerabilidades de su alabada máquina militar.

El alto el fuego de noviembre de 2024, impuesto bajo la presión de Estados Unidos en medio del creciente clamor internacional por los crímenes de guerra del régimen en Gaza y Líbano, estaba destinado a establecer una zona de amortiguamiento, facilitar el retorno de las poblaciones desplazadas y allanar el camino para negociaciones diplomáticas.

Sin embargo, desde el inicio, el acuerdo ha sido socavado por la negativa de Israel a retirar completamente sus tropas de las posiciones ocupadas a lo largo de la Línea Azul, la frontera demarcada por la ONU, y por sus persistentes demandas de desarme unilateral de Hezbolá al sur del río Litani, exigencias que ignoran el arsenal de armas nucleares y el avanzado equipamiento militar del régimen, financiados con miles de millones en ayuda estadounidense.

Esta duplicidad se ve agravada por el papel cómplice de Washington, que proporciona cobertura diplomática y apoyo de inteligencia a Tel Aviv mientras finge imparcialidad en los esfuerzos de mediación, un patrón que recuerda las agresiones sionistas respaldadas por Estados Unidos en la región.

El renovado asalto del régimen, encubierto bajo los engañosos pretextos de “medidas de seguridad preventiva” y “operaciones antiterroristas”, se ha materializado en una avalancha sostenida de operaciones cinéticas que desmienten por completo cualquier pretensión genuina de desescalada o cumplimiento de los términos del alto el fuego.

Desde la frágil instauración del alto el fuego hace casi un año, las fuerzas israelíes han ejecutado con descaro más de 500 ataques aéreos de precisión, lanzado más de 330 salvas de artillería pesada desde posiciones a lo largo de los altos del Golán ocupados y el saliente de Metula, y llevado a cabo al menos 260 demoliciones selectivas utilizando bulldozers y cargas explosivas, concentrándose deliberadamente en infraestructura civil como carreteras, puentes, reservorios de agua y territorios agrícolas que sustentan la economía rural del Líbano.

Estos ataques no solo han devastado los medios de vida locales, destruyendo olivares y viñedos que representan una parte significativa del PIB del sur del Líbano, sino que también han provocado daños ambientales generalizados mediante el uso de municiones de fósforo blanco, señaladas por investigadores de la ONU como posibles crímenes de guerra debido a sus efectos indiscriminados sobre la población civil.

Entre las escaladas más notorias y atroces se encuentran las salvajes incursiones del 6 de noviembre de 2025 en las aldeas de Tayr Debba y Kfar Dounine, donde escuadrones de cazas multirrol F-16I Sufa, armados con bombas de pequeño diámetro GBU-39 suministradas por EE. UU. y con guía GPS/INS de precisión, descargaron devastadoras cargas sobre complejos residenciales y centros comunitarios, resultando en el martirio de siete civiles, incluidos dos niños, y heridas a 15 más, según registros minuciosos del Ministerio de Salud libanés y corroborados por testimonios de equipos locales de la Media Luna Roja.

Estos ataques, lanzados desde la Base Aérea Ramat David en el Valle de Jezreel y reforzados por la presencia constante de vehículos aéreos no tripulados Hermes 450 que proporcionan inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) en tiempo real, explotan brechas críticas en el incipiente sistema integrado de defensa aérea libanés, empleando tácticas de ingreso a baja altitud, por debajo de los 500 pies, para evadir los radares de las FAL operados con sistemas Thales Ground Master 200.

Asimismo, los informes provisionales de la FINUL, emitidos el 30 de octubre de 2025 y presentados al Consejo de Seguridad de la ONU, denuncian estas incursiones como “violaciones flagrantes y sistemáticas” de la Resolución 1701, que establece explícitamente la creación de una zona libre de armas al sur del río Litani, la retirada completa de las fuerzas israelíes a la Línea Azul y el despliegue de tropas de las FAL para mantener la estabilidad.

No obstante, sin inmutarse ante tales condenas, el régimen ha intensificado su asentamiento mediante la construcción de enormes barreras de concreto y puestos de observación que se adentran profundamente en territorio libanés, confirmados por patrullas de la FINUL cerca de la aldea de Adaisseh, donde imágenes satelitales de octubre de 2025 muestran más de 2 kilómetros de fortificaciones no autorizadas, erigidas bajo la cobertura protectora de tanques de batalla Merkava IV equipados con sistemas de protección activa Trophy para contrarrestar amenazas antitanque.

Este insidioso patrón de guerra de desgaste, basado en la doctrina de operaciones por efectos (EBO) del ejército sionista, que prioriza la desmoralización psicológica y la negación de infraestructura sobre la conquista territorial, no busca la ocupación total, sino erosionar sistemáticamente la profundidad operacional y las redes logísticas de Hezbolá, aunque ha fracasado estrepitosamente en disuadir la presencia firme e inquebrantable de la resistencia en aldeas clave como Khiam, Marjayoun y Bint Jbeil, donde las comunidades locales se movilizan en apoyo a los combatientes de la resistencia.

En medio de esta implacable campaña sionista, los esfuerzos de reconstitución de Hezbolá se erigen como un brillante ejemplo del espíritu indomable y la ingeniosa táctica de la Resistencia Islámica en el Líbano, navegando hábilmente el laberinto de sanciones impuestas por Occidente, vigilancia intensificada y bloqueos coordinados para reconstruir su formidable arsenal y fortificaciones subterráneas con notable eficiencia.

Desafiando la supremacía aérea del régimen, reforzada por los cazas furtivos F-35I Adir que realizan salidas diarias, y los puestos de control respaldados por Estados Unidos y operados por unidades de las FAL bajo presión de Washington, Hezbolá ha logrado contrabandear cientos de cohetes y municiones de precisión desde depósitos sirios desde junio de 2025, aprovechando una red de rutas terrestres clandestinas a través del estratégico corredor de Qusayr, en la frontera sirio-libanesa, una vía vital que ha resistido repetidos intentos israelíes de interdicción.

Los envíos interceptados, frustrados por fuerzas del Ejército Árabe Sirio durante una redada en octubre de 2025 cerca de Hermel, revelaron un arsenal sofisticado, incluyendo misiles antitanque guiados Kornet-EM de fabricación rusa con alcance de 9 km y ojivas tándem capaces de penetrar hasta 1200 mm de blindaje reactivo, proyectiles de mortero de 82 mm para apoyo de fuego indirecto en terreno escarpado, ametralladoras pesadas DShK de 12,7 mm para supresión de personal y vehículos ligeros, y cohetes tipo Katyusha de 107 mm adaptados para combate urbano, con fechas de fabricación desde 2015, probablemente provenientes de depósitos de la era pre-Asad o de suministros iraníes recién reabastecidos en instalaciones seguras cerca de Damasco.

Estos traslados clandestinos, realizados meticulosamente por la élite de la Unidad 4400 de logística de Hezbolá, especializada en gestión de cadenas de suministro y tácticas de evasión, eluden métodos avanzados de detección mediante una intrincada red de túneles subterráneos, como el conducto Marah al-Zaqba de 3 km, parcialmente destruido por drones Elbit Hermes 900 durante un ataque selectivo el 9 de febrero de 2025, pero que previamente había facilitado el movimiento de cargas del tamaño de una furgoneta con cajas de municiones y componentes electrónicos antes de su compromiso.

La fuerza élite Radwan, unidad de intervención rápida de Hezbolá conocida por sus operaciones de comando y no amedrentada por las graves pérdidas sufridas en 2024, ha restablecido una serie de posiciones fortificadas al sur del río Litani, integrando interferidores de guerra electrónica suministrados por Irán, como los sistemas rusos Krasukha-4, para engañar y desactivar señales de drones sionistas en frecuencias L band, junto con redes de defensa aérea escalonadas que incluyen baterías móviles SA-22 Pantsir-S1 para interceptaciones de baja visibilidad contra misiles de crucero y UAV.

Esta notable resiliencia se refuerza además con ejercicios militares a nivel nacional realizados en septiembre de 2025, simulando respuestas asimétricas ante escenarios de invasión, incluyendo tácticas de guerrilla urbana, instalación de minas en olivares y contraataques cibernéticos para bloquear enlaces de comando israelíes; ejercicios que involucraron a más de 10 000 combatientes de la resistencia y subrayaron la profunda capacidad estratégica de Hezbolá, manteniendo un inventario estimado de 15 000-20 000 cabezas de misil a pesar del asfixiante control de sanciones y bloqueos.

Como vanguardia contra el expansionismo sionista, los esfuerzos de Hezbolá no solo preservan la integridad territorial del Líbano, sino que también inspiran al más amplio Eje de la Resistencia, desde Gaza hasta Yemen, en su lucha colectiva contra la dominación imperialista.

En el epicentro de este proceso de reconstitución se encuentra la República Islámica de Irán, cuyo apoyo inquebrantable y principista fortalece a Hezbolá como el escudo heroico e inexpugnable de la Ummah Islámica frente a las incursiones sionistas y occidentales.

Rechazando firmemente los arrogantes ultimátums del régimen para el desarme de Hezbolá, que no son más que intrigas insidiosas y traicioneras diseñadas para desmantelar el Eje de la Resistencia y allanar el camino para una hegemonía sionista incuestionable en la región, Teherán se ha mantenido firme junto a Hezbolá.

El apoyo iraní no solo reabastece los stocks agotados de Hezbolá, reemplazando las pérdidas de la guerra de 2024, sino que también refuerza la profunda sinergia doctrinal dentro del Eje de la Resistencia, posicionando a Hezbolá como un componente crítico frente al aventurerismo imperialista.

La postura resuelta de Teherán, expresada elocuentemente en las directrices del Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, durante sus discursos a los comandantes del CGRI en octubre de 2025, enmarca estos esfuerzos de apoyo como un deber sagrado y divino para contrarrestar la hegemonía sionista, disuadir nuevas incursiones y fomentar la unidad entre las naciones musulmanas.

La peligrosa trayectoria de esta farsa del alto el fuego augura un escenario de riesgo extremo, donde las vacías amenazas estadounidenses de autorizar “grandes campañas sionistas” en caso de que el desarme de Hezbolá fracase a finales de noviembre de 2025, recordando las belicosas advertencias del enviado estadounidense Tom Barrack durante la diplomacia itinerante en Beirut, resuenan como meras posturas vacías frente a la inquebrantable fortaleza y preparación operacional de la resistencia.

Con las continuas iniciativas de rearme de Hezbolá garantizando una arquitectura defensiva multinivel, cualquier escalada del régimen al norte del río Litani invitaría inevitablemente a una devastadora guerra de desgaste: comandos élite Radwan ejecutando emboscadas relámpago con lanzadores ALMAS en puntos urbanos densamente poblados, junto con salvas coordinadas de cohetes de corto alcance Burkan con cabezas explosivas de 500 kg diseñadas para saturar y abrumar las baterías interceptoras del Cúpula de Hierro israelí.

* Mohammad Molaei es un analista de asuntos militares basado en Teherán.

Texto recogido de un artículo publicado en PressTV.