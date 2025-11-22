Sudáfrica respalda a Venezuela ante presión militar de EEUU

Sudáfrica expresa su apoyo a Venezuela ante las tensiones con EE.UU. y pide respetar la soberanía de los Estados y resolver las disputas por la vía diplomática.

“Los recientes movimientos militares representan una amenaza para la paz regional”, manifestó el ministro sudafricano de Relaciones Internacionales, Ronald Lamola, y expresó su preocupación por el aumento de la presencia militar de Estados Unidos cerca de Venezuela.

El canciller sudafricano resaltó que Venezuela es un país “amigo y aliado” de Sudáfrica y, advirtiendo que cualquier escalada militar afecta la estabilidad de América Latina y el Caribe, subrayó el compromiso de Johannesburgo con la solución pacífica de controversias, el respeto al derecho internacional y la soberanía de cada nación.

Conforme a Lamola, América Latina y el Caribe fueron declaradas “zona de paz” por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), lo cual —dijo— obliga a evitar cualquier acción que pueda derivar en confrontaciones.

Desde agosto, EE.UU. mantiene desplegada una significativa fuerza militar frente a las costas de Venezuela, compuesta por buques de guerra, submarinos, aviones de combate y tropas, justificando estas acciones como parte de la lucha contra el narcotráfico.

Caracas, por su parte, considera estas maniobras ilegales como una agresión armada dirigida a imponer un cambio de régimen, y denuncia que el verdadero objetivo es apropiarse de los recursos estratégicos del país, como el petróleo, el gas y el oro.

