Zelenski rechaza plan de Trump; EEUU amenaza con cortarle ayuda

El presidente de Ucrania rechaza el plan de EE.UU. para poner fin a la guerra con Rusia, asegurando que no “traicionará” a su país, pero promete “alternativas”.

“Ucrania puede enfrentarse ahora a una elección muy difícil: o la pérdida de dignidad o el riesgo de perder a un socio clave”, declaró el viernes el mandatario ucraniano en un discurso a la nación en el que se centró en la respuesta de Kiev al último borrador de propuesta de paz negociado entre Estados Unidos y Rusia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio el viernes un ultimátum a su homólogo ucraniano para que acepte antes del próximo jueves 27 de noviembre, Día de Acción de Gracias, el plan de paz propuesto por la Casa Blanca para poner fin a la guerra ruso-ucraniana que lleva ya más de tres años.

Según los informes, el plan de 28 puntos reconoce los referéndums de 2014 en Crimea y luego en las regiones orientales ucranianas de Donetsk y Lugansk que condujeron a la unión a la Federación Rusa, congela a las fuerzas ucranianas a lo largo de la actual línea del frente, limita el ejército de Kiev y descarta permanentemente la adhesión de Ucrania a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

En su discurso, Zelenski prometió que presentará alternativas a la propuesta de Washington y aseguró que no “traicionará” a su país.

“Esto es la dignidad y la libertad de los ucranianos, porque precisamente en esto se basa todo lo demás: nuestra soberanía, nuestra independencia, nuestra tierra, nuestra gente y el futuro ucraniano. Haremos y debemos hacer todo, para que como resultado se produzca el fin de la guerra y no ocurra el fin de Ucrania, el fin de Europa y de la paz mundial”, sostuvo el jefe de Estado de Ucrania.

EEUU. amenaza con corte de ayuda

Dos fuentes familiarizadas con el asunto han comunicado a la agencia británica de noticias Reuters que Estados Unidos ha amenazado con recortar el intercambio de inteligencia y el suministro de armas a Ucrania para presionarla a aceptar el marco del plan de Trump.

Las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato, afirmaron que Kiev estaba bajo una presión mayor por parte de Washington que en cualquier discusión de paz previa, y que Estados Unidos quería que Ucrania firmara el marco del acuerdo antes del próximo jueves.

