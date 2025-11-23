Presidente de Irán exige retirada de fuerzas israelíes del Líbano

Con motivo del Día de la Independencia del Líbano, Masud Pezeshkian, en un mensaje de felicitación enviado este sábado a su homólogo libanés Joseph Aoun, rechazó cualquier acción hostil que genere tensión en el país, en particular los ataques israelíes, y subrayó la “necesidad de la retirada de las fuerzas ocupantes” del territorio libanés.
Pezeshkian afirmó que Irán permanecerá al lado del Líbano y su pueblo, y que su política firme consiste en apoyar la estabilidad, el bienestar y la convivencia entre todos los sectores del país.
El mandatario iraní agregó que Teherán espera con entusiasmo “desarrollar la cooperación y las relaciones bilaterales en diversos ámbitos, más que nunca, considerando los lazos y los intereses comunes entre ambos países”.
Además, deseó “salud y éxito” al presidente Aoun y “esperanza, alegría y estabilidad” para el pueblo libanés.
La República Islámica ha denunciado los repetidos ataques israelíes contra el territorio libanés, instando a la comunidad internacional a presionar a Israel para que cese las agresiones y respete el alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024. Teherán también ha condenado los intentos de actores extranjeros de socavar los lazos históricos y profundos con Beirut.
En octubre de 2023 estallaron enfrentamientos fronterizos entre el Movimiento de Resistencia Islámica del Líbano (Hezbolá) y el ejército israelí, que en septiembre de 2024 derivaron en una guerra abierta que dejó miles de muertos y causó una destrucción significativa en varias regiones libanesas.
El régimen de Israel no ha cumplido el alto el fuego acordado en noviembre de 2024 con Hezbolá y mantiene tropas en zonas del sur donde ocupa posiciones. Las continuas agresiones israelíes han dejado al menos 331 muertos y cerca de 1000 heridos desde el inicio de la tregua, según informó el Ministerio libanés de Salud.
