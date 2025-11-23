Presidente de Irán exige retirada de fuerzas israelíes del Líbano

El presidente de Irán reiteró su firme rechazo a los ataques israelíes contra el Líbano y subrayó la necesidad de la retirada de las fuerzas israelíes del territorio libanés.

Con motivo del Día de la Independencia del Líbano, Masud Pezeshkian, en un mensaje de felicitación enviado este sábado a su homólogo libanés Joseph Aoun, rechazó cualquier acción hostil que genere tensión en el país, en particular los ataques israelíes, y subrayó la “necesidad de la retirada de las fuerzas ocupantes” del territorio libanés.

Pezeshkian afirmó que Irán permanecerá al lado del Líbano y su pueblo, y que su política firme consiste en apoyar la estabilidad, el bienestar y la convivencia entre todos los sectores del país.

El mandatario iraní agregó que Teherán espera con entusiasmo “desarrollar la cooperación y las relaciones bilaterales en diversos ámbitos, más que nunca, considerando los lazos y los intereses comunes entre ambos países”.

Además, deseó “salud y éxito” al presidente Aoun y “esperanza, alegría y estabilidad” para el pueblo libanés.

La República Islámica ha denunciado los repetidos ataques israelíes contra el territorio libanés, instando a la comunidad internacional a presionar a Israel para que cese las agresiones y respete el alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024. Teherán también ha condenado los intentos de actores extranjeros de socavar los lazos históricos y profundos con Beirut.

En octubre de 2023 estallaron enfrentamientos fronterizos entre el Movimiento de Resistencia Islámica del Líbano (Hezbolá) y el ejército israelí, que en septiembre de 2024 derivaron en una guerra abierta que dejó miles de muertos y causó una destrucción significativa en varias regiones libanesas.

El régimen de Israel no ha cumplido el alto el fuego acordado en noviembre de 2024 con Hezbolá y mantiene tropas en zonas del sur donde ocupa posiciones. Las continuas agresiones israelíes han dejado al menos 331 muertos y cerca de 1000 heridos desde el inicio de la tregua, según informó el Ministerio libanés de Salud.

arz/rba