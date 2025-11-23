Descubre Irán: Lugares de interés y turísticos de Zirkuh

Zirkuh, el paraíso de los turistas de la provincia de Jorasán del Sur, es una región situada al noreste de Javaran, rodeada de montañas y desiertos.

Gracias a su clima variado, se la conoce como “el territorio colorido”. Gran parte de esta fama se debe a la diversidad cromática de sus árboles y arbustos, especialmente el agracejo, que cubre sus montes. zmo/rba