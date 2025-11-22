Irán inicia desarrollo de yacimiento de gas compartido con Arabia Saudí

Irán ha iniciado los trabajos de desarrollo en un yacimiento de gas clave situado a lo largo de su frontera marítima con Arabia Saudí en el Golfo Pérsico.

Informes publicados el sábado por medios locales indicaron que la estatal Petropars había iniciado las operaciones de izado de una plataforma de perforación de gran envergadura en el yacimiento de gas Farzad B, conocido en Arabia Saudí como Arabiyah.

Farzad B se encuentra a 85 kilómetros al este del puerto iraní de Bushehr y contiene 23 billones de pies cúbicos (más de 650 000 millones de metros cúbicos) de gas natural.

Arabia Saudí extrae gas de su lado del yacimiento desde 2016, cuando un consorcio liderado por Canadá elevó la producción a 1,2 mil millones de pies cúbicos diarios (casi 34 millones de metros cúbicos).

No obstante, el desarrollo de la sección iraní del campo se había paralizado desde 2014, cuando un consorcio de tres empresas estatales indias abandonó el proyecto debido a las sanciones internacionales impuestas a Irán.

Frente a esta situación, Irán decidió recurrir a empresas nacionales para impulsar un proyecto que podría desempeñar un papel clave en la satisfacción de la creciente demanda energética del país.

Un contratista de Petropars afirmó que la plataforma WHP1, destinada a Farzad B, será transportada próximamente al emplazamiento del proyecto, ubicado cerca de la frontera marítima entre Irán y Arabia Saudí.

Por su parte, Keyvan Tarighati, director del proyecto de desarrollo del yacimiento de gas Farzad B, señaló que Petropars y la Compañía Iraní de Ingeniería y Construcción Offshore (IOEC, por sus siglas en inglés) construyeron conjuntamente la plataforma de 2.650 toneladas. Añadió que la estructura se completó tras 28.000 jornadas-persona de trabajo, incluyendo un récord de casi 113.000 pulgadas de soldadura.

Asimismo, Hamidreza Saghafi, director ejecutivo de Petropars, indicó que la puesta en marcha de Farzad B agregaría 1 billón de pies cúbicos (más de 28,3 millones de metros cúbicos) de gas a la producción diaria de Irán.

Saghafi señaló que aproximadamente el 75 % de las reservas del yacimiento se encuentran en el lado iraní de la frontera marítima con Arabia Saudí y describió Farzad B como uno de los proyectos de desarrollo más complejos de la industria petrolera del país.

