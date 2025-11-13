Descubre Irán: Jardines persas exuberantes en el árido terreno de Jorasán del Sur

Los jardines de Jorasán del Sur, concebidos como representaciones simbólicas del Edén, fueron diseñados con ingeniosa precisión para crear microclimas autosustentables que ofrecen un refugio fresco, fragante y visualmente armonioso frente a la dureza del desierto.

Por Ivan Kesic

Los jardines de Jorasán del Sur, como Rahimabad y Showkatabad, no eran simples retiros privados; también funcionaban como sofisticados centros de gobierno y vida social. Su distribución y arquitectura estaban cuidadosamente diseñadas para albergar ceremonias, recibir invitados y separar la vida pública de la privada dentro de sus recintos verdes.

El sistema hidráulico del jardín Akbarieh es una obra maestra de ingeniería: combina a propósito corrientes de agua superficiales, creadas para el deleite estético, con canales subterráneos concebidos para minimizar la evaporación, todo ello meticulosamente planificado para mantener el jardín en una región con una precipitación anual promedio de solo 18,6 cm.

En el accidentado paisaje de la provincia de Jorasán del Sur, donde el sol abrasa llanuras secas y las montañas se extienden en el horizonte, los jardines persas destacan no solo por su belleza, sino como una expresión poderosa de creatividad y determinación humanas.

Estos jardines verdes y frondosos, creados a pesar de las duras condiciones climáticas de la región, son una sorprendente fusión de filosofía, arte e ingenio práctico, capaces de transformar el desierto iraní en pequeños y hermosos paraísos.

Jorasán del Sur alberga varios ejemplos magníficos de esta arquitectura ancestral, cada uno contando una historia de adaptación y resiliencia. El célebre jardín Akbarieh en Biryand es su joya máxima, reconocido por la UNESCO por su valor universal excepcional.

Otros jardines destacados incluyen Rahimabad y Showkatabad en Biryand, y el apacible Golshan en Tabas. Estos espacios vitales se rigen por los principios del Chahar Baq, o jardín cuatripartito, creando microclimas de frescor, fragancia y armonía visual.

Dan vida a la idea del Edén, en fuerte contraste con el desierto circundante, y constituyen símbolos perdurables de una cultura que aprendió a dialogar con la naturaleza mediante la geometría y el fluir del agua.

Jardín Akbarieh: una obra maestra reconocida por la UNESCO

El jardín Akbarieh, en la ciudad de Biryand, representa la cima del diseño de jardines persas en Jorasán del Sur, donde los principios del Chahar Baq se materializan con notable claridad y elegancia.

Jardín Akbarieh

El diseño del jardín es un estudio de geometría y simetría, articulado en torno a un fuerte eje norte-sur. Este sendero central, flanqueado por altas hileras de pinos, es mucho más que un simple camino: organiza todo el jardín y crea una sensación de orden y grandeza desde el primer paso.

El diseño paisajístico equilibra los altos pinos con arbustos de boj más bajos en su base, formando un muro verde escalonado y armonioso que guía naturalmente la mirada hacia el pabellón principal. Cada paso a lo largo de este eje está cuidadosamente orquestado para ofrecer vistas deliberadas y compuestas, reflejo de una comprensión profunda de la perspectiva y del flujo espacial.

El agua, esencia vital de cualquier jardín persa, se maneja en Akbarieh con precisión y arte. Extraída del qanat del jardín, entra desde el sur, llena una pileta central y fluye luego por una red simétrica de canales. Algunos cursos de agua permanecen visibles, ofreciendo la imagen refrescante y el murmullo del agua en movimiento, mientras otros discurren bajo tierra para reducir la evaporación en el clima árido.

Los canales principales se ramifican en pequeños arroyos que riegan los seis parterres simétricos a lo largo del eje central. Las nahr-tabs de cerámica regulan el caudal, evitando la erosión del suelo y asegurando que cada árbol reciba la humedad necesaria, demostrando que la belleza del jardín se sustenta en una ingeniería avanzada y reflexiva.

El plano rectangular del jardín Akbarieh, de 217 por 90 metros, enmarca la naturaleza dentro de una estructura geométrica estricta, permitiendo que las plantas prosperen en una armonía ordenada. El pabellón principal está estratégicamente ubicado para dominar la totalidad del jardín, con amplios pórticos y terrazas que actúan como salas al aire libre desde las cuales se enmarca el paisaje verde.

Este diseño crea una experiencia visual estratificada, llevando al visitante de espacios arquitectónicos cerrados a jardines expansivos.

Los senderos y las piletas de agua están dispuestos para revelar el jardín de forma gradual, reflejando el cielo y el follaje y reforzando la sensación de descubrimiento. El diseño no es mera decoración: es una fusión impecable de gestión inteligente del agua, planificación espacial y simbolismo artístico, que da lugar a un espacio tanto práctico como espiritualmente inspirador.

Otros jardines destacados de Jorasán del Sur

Aunque el jardín Akbarieh es la obra maestra reconocida por la UNESCO, la tradición del diseño de jardines persas en la provincia de Jorasán del Sur también florece en otros lugares notables, cada uno adaptando los principios fundamentales a su propio contexto y propósito.

El jardín Rahimabad en Biryand, construido por Ismail Jan Shokat al-Molk, presenta una versión formal y majestuosa del clásico jardín persa.

Jardín Rahimabad

Su geometría transmite una sensación de autoridad y orden, articulada en torno a un fuerte eje principal bordeado de cipreses, que dirige la mirada y acentúa la solemne grandeza del jardín. Este eje está anclado por edificaciones que marcan el inicio y el final del conjunto, reforzando su diseño simétrico.

Un elemento clave del jardín Rahimabad es la forma en que resuelve un cambio natural de elevación: una suave serie de tres escalones integra el relieve en el diseño formal.

A diferencia de los cursos de agua fluidos de Akbarieh, Rahimabad emplea el agua de manera más reflexiva. Piletas y un estanque semicircular frente a los edificios principales y en la mitad del jardín reflejan el cielo y la arquitectura circundante, alimentados por el antiguo qanat del propio jardín.

El jardín Showkatabad, también en Biryand, ofrece un carácter distinto, poniendo el acento en la privacidad y la vida ceremonial. Su trazado compacto conecta edificaciones con el paisaje cultivado, separando las áreas públicas de las privadas. La sección sur estaba reservada para la familia del gobernador, con espacios internos diseñados para ceremonias y reuniones.

Elementos arquitectónicos como las bóvedas claustrales y los techos de cañón responden al clima cálido y seco, mientras que el centro octogonal saliente de la fachada añade un toque dinámico al telón geométrico del jardín.

Con el tiempo, los corredores y habitaciones adicionales muestran cómo el jardín evolucionó junto con sus habitantes, sin perder la esencia de los principios del jardín persa.

En Tabas, el jardín Golshan ofrece una experiencia contrastante pero igualmente cautivadora, asemejándose a un palmeral natural que prospera en pleno desierto. Su diseño es más orgánico que el de los jardines formales de Biryand, estructurado en torno a dos senderos que se cruzan y dividen el espacio en parcelas productivas.

El jardín está densamente plantado con altas palmeras, bajo las cuales granados y naranjos agrios crean un dosel exuberante y estratificado.

El arroyo vital del jardín Golshan, formado por varios manantiales, atraviesa el jardín mediante canales y surtidores antes de salir para abastecer a Tabas, demostrando así su función práctica además de la estética.

El sencillo frontispicio, reconstruido tras un terremoto, sirve como entrada modesta a este oasis donde la vegetación, la sombra y un sofisticado sistema de riego se combinan para crear un refugio sereno, un auténtico paraíso cerrado en el corazón de un desierto implacable.