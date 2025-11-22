Crece el temor entre indocumentados y ciudadanos de origen inmigrante en EEUU

El temor aumenta en Estados Unidos no solo entre indocumentados, sino también entre ciudadanos de origen inmigrante que sienten su futuro incierto.

El clima de tensión y temor entre los inmigrantes en el sur de california sigue intensificándose, desde que Trump regreso al poder no solo persigue y detiene aquellos sin documentos, en este momento el sentimiento generalizado es que todo aquel con aspecto de inmigrante debe tener miedo.

El temor ya no es solo ser detenido y deportado, la violencia que se está utilizando tiene atemorizada a la gente, decenas han ido a dar al hospital y por lo menos 20 personas han perdido la vida durante una redada o en custodia de las autoridades desde que Trump inicio la ola de operativos en contra de la inmigración indocumentada.

Muchos han dejado de trabajar, madres de familia tiene miedo mandar a sus hijos a la escuela, los operativos migratorios no están respetando lo que antes se consideraba santuario como escuelas, iglesias y hospitales.

Para muchos son momentos difíciles e inimaginables en donde la vida no se organiza alrededor del trabajo o la escuela, sino en la posibilidad de un operativo migratorio en cualquier momento.

Fernando Mejia, Los Ángeles

frr/hnb