Una congresista renuncia para “evitar ser maltratada” por Trump

La representante republicana, Marjorie Taylor Greene, anuncia su decisión de renunciar al Congreso por las amenazas de Trump y presiones del lobby sionista.

Greene, quien fue elegida por primera vez en el distrito 14 del Congreso de Georgia en 2020, anunció la noche del viernes en un vídeo publicado en las redes sociales que su último día en el Congreso será el 5 de enero de 2026.

La parlamentaria adoptó la medida luego de su discrepancia con Trump sobre la divulgación de los archivos del caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein, que cada vez más hay indicios que prueban vínculos del mandatario estadounidense con él.

“Defender a las mujeres estadounidenses que fueron violadas cuando tenían 14 años, traficadas y usadas por hombres ricos y poderosos no debería resultar en que me llamen traidora y me amenace el presidente de Estados Unidos, por quien luché”, denunció la congresista, haciendo referencia a los cometarios que hizo el 7 de noviembre Trump, en lo cual retiró su apoyo a Greene describiéndola como la “chiflada Marjorie” después de que ella expresara su desacuerdo con él en una serie de temas, el más importante de los cuales fue la publicación de los archivos de Epstein.

My official statement. pic.twitter.com/x48zEugmPV — Marjorie Taylor Greene 🇺🇸 (@mtgreenee) November 22, 2025

Trump se ha burlado hoy sábado de Greene en una publicación en las redes sociales, mencionando los apodos que desarrolló para ella después del inicio de sus diferencias.

“Marjorie ‘Traidora’ Brown, debido a la caída en picado de los números de las encuestas y al no querer enfrentarse a un rival en las primarias con un fuerte apoyo a Trump (¡donde no tendría ninguna posibilidad de ganar!), ha decidido renunciar”, ha declarado.

Trump ha señalado que ahora llama a Greene Brown porque la hierba verde se vuelve marrón cuando empieza a pudrirse.

'Lightweight Congresswoman Marjorie Taylor Brown (Green grass turns Brown when it begins to rot), betrayed the entire Republican Party when she turned Left, performed poorly on the pathetic view, and became the RINO that we all know she always was,' says Donald Trump pic.twitter.com/8ogXS0Jwhf — WION (@WIONews) November 15, 2025

Greene ha dicho que el apodo de “traidora” que Trump le puso le resultó especialmente irritante, ya que se ha esforzado por apoyarlo durante años. Greene ha resaltado que recibió un aumento en las amenazas de muerte que las atribuye a la retórica del presidente. “Me niego a ser una ‘mujer maltratada’ esperando que todo desaparezca y mejore”, ha enfatizado.

Según se informa, Greene estaba considerando postularse para un cargo más alto, incluso como gobernador de Georgia o para el puesto del senador demócrata estadounidense Jon Ossoff, pero descartó la posibilidad después de que Trump lo

msm/hnb