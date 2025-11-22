Donald Trump rompe récord: su popularidad se desmorona rápidamente

La popularidad del presidente Donald Trump se desmorona rápidamente entre la sociedad estadounidense, una de las caídas más rápidas de todos los presientes.

Una vez que la luna de miel termina luego de la campaña y las elecciones, los presidentes tienden a perder popularidad rápidamente, pero ninguno tan rápido, ni tan bajo como Donald Trump.

Con poco más de 300 días en el poder durante su segundo mandato, según encuestas recientes: el 40 % de la población aprueba, un 57 % no está a gusto con su administración y un 4 % no está seguro.

Entre los grupos donde su popularidad ha caído más es entre los afroamericanos con un 75 punto, entre los hispanos 35, con las mujeres 25 y entre los blancos 3 puntos. El estado que más desaprueba su administración es Oklahoma, que paso de tener una imagen positiva de 27 puntos, ahora es de -7.

Los temas más importantes en la sociedad y en donde según la encuesta a quedado a deber son la económica como número 1, trabajos, salud y derechos civiles en ese orden.

Para la comunidad inmigrante, derechos civiles es la prioridad y descontento más marcado.

El nivel de popularidad del presidente Trump es el más bajo desde que regresó a la Casa Blanca, El manejo del caso Jeffrey Epstein, sumado al desgaste interno dentro de su propio partido, alimenta la percepción de que su liderazgo atraviesa uno de sus momentos más débiles.

Incluso entre sus aliados comienzan a surgir señales de fractura, mientras su relación con sectores clave del electorado latino se deteriora rápidamente.

Una llamada de atención para la administración fue las recientes elecciones en donde todos los candidatos apoyados por Trump perdieron, en un ano son las elecciones de medio en donde los republicanos podrían perder la mayoría que tiene ahora en el Congreso, lo cual cambiaría el rumbo de la historia de Trump.

Fernando Mejía, Los Ángeles.

