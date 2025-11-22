Siguen llegando migrantes a la frontera sur de México en busca de asilo

En la frontera sur de México siguen llegando migrantes, sobre todo centroamericanos, que buscan asilo y hacen filas ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.

Al Centro Multiservicios, ubicado en la Frontera Sur de México, de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, COMAR por sus siglas, siguen llegando migrantes en busca de asilo y poder tener la visa humanitaria o residente permanente.

Autoridades de países centroamericanos aseguran que el flujo migratorio ya bajó, sin embargo, quienes han acudido han sido tratados con respeto.

Analistas y el sector empresarial Señalan que los migrantes que siguen llegando mientras esperan la atención de las autoridades migratorias, buscan trabajo o bien emprender negocios.

Autoridades del vecino país de Guatemala señalan que las autoridades en México deben tener un mejor control en entradas y salidas de los migrantes para así dar un seguimiento y atención sin que se vuelva a saturar esta parte del país.

Analistas y el sector empresarial de la Frontera Sur de México piden a las autoridades tener más organización en la atención de los migrantes que siguen llegando a pedir asilo, para que con ello no se sature y pueda tener una movilidad controlada.

Lizeth Coello, Chiapas.

