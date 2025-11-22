Ejército de Israel enfrenta grave crisis por escasez de personal

Medios israelíes reconocen que su ejército enfrenta grave crisis por la escasez de personal y los altos costos de reconstruir sus reservas de municiones y armamento.

Según el diario Haaretz, “la grave crisis que experimenta el ejército israelí es la escasez de personal”. Esta semana, se notificó al parlamento del régimen que alrededor de 600 oficiales de carrera habían solicitado la jubilación anticipada.

Este fenómeno refleja una tendencia más amplia dentro de las unidades militares, atribuida en parte “a las difíciles experiencias de la reciente guerra [que lanzó contra Gaza]”.

Además, ha señalado que las autoridades del régimen informan de la escasez de aproximadamente 12 000 soldados de servicio obligatorio en las unidades de combate, un problema que se agrava con la aprobación de la ley que exime del servicio militar a los ultraortodoxos (los jaredíes), lo que previamente fue confirmado por otro diario israelí.

También se ha anticipado a las fuerzas de reserva que podrían ser convocadas durante 70 días el próximo año.

El diario ha señalado que los recientes desafíos del ejército israelí están impulsando una demanda presupuestaria sin precedentes. La escasez de personal y la necesidad urgente de reconstruir reservas de armamento y municiones han obligado a los responsables a proyectar un aumento significativo en el gasto militar para el próximo año.

En términos generales, el ministerio de asuntos militares del régimen de Israel prevé que el presupuesto para 2026 alcance los 144 000 millones de shéqueles (unos 44 000 millones de dólares). De este total, alrededor de 100 000 millones se destinarán a compras y equipamiento, 37 000 millones a reservas y 7000 millones a preparación operativa.

