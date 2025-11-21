Presidente libanés exige presión mundial ante agresión israelí

El presidente libanés, Joseph Aoun, subraya la necesidad de ejercer presión sobre el régimen de Israel para que detenga sus ataques contra el país levantino.

Durante una reunión mantenida este viernes con la representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, Kajsa Ollongren, el presidente libanés ha urgido la necesidad de que la comunidad internacional, sobre todo la Unión Europea, ejerza presión sobre el régimen de Israel para que cumpla el acuerdo del cese de hostilidades.

“Es de interés para Europa reforzar las capacidades del Ejército [libanés], porque preservar la seguridad de Líbano es preservar la suya propia”, ha agregado.

Al insistir en que Líbano tomará con satisfacción cualquier apoyo que ofrezca la UE, especialmente tras la retirada de la FINUL [Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano, también conocida como FPNUL] en 2027”, Aoun ha subrayado que su posición sobre la necesidad de celebrar las elecciones parlamentarias en la fecha prevista es clara, expresando su agradecimiento al bloque comunitario por enviar a observadores electorales.

Por su parte, Ollongren ha expresado que la Unión seguirá apoyando a Líbano en todos los ámbitos, especialmente en los sectores de desarrollo y social.

Esas declaraciones se producen, mientras que desde octubre de 2023, Israel ha asesinado a más de 4000 personas y casi unas 17 000 han resultado heridas en los ataques israelíes contra Líbano, a pesar de haber acordado un alto el fuego en noviembre de 2024.

Previamente, al menos dos civiles perdieron la vida en dos ataques de Israel en el sur de Líbano, en clara violación del alto el fuego.

arz/ctl