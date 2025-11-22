Presidente venezolano urge a estudiantes de EEUU a decir “no a la guerra”

El jefe de Estado de Venezuela llama a Brigadas de Paz Estudiantil a articular con movimientos estudiantiles de EE.UU. para unirse a campaña internacional por la paz.

“Abramos una ventana con la verdad de Venezuela a los Estados Unidos y al mundo y ganemos la paz”, expresó el viernes el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en el Palacio de Miraflores a jóvenes de todo el país en ocasión del Día Nacional del Estudiante, llamándolos a unirse con estudiantes estadounidenses para conformar un frente común por la paz y contra la guerra irracional. “La paz hay que ganarla”, manifestó a los jóvenes presentes.

Durante el evento, Maduro recibió las propuestas de estudiantes nacional e internacional que las debatieron durante el Congreso Nacional de la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios.

Entre las iniciativas figuraba la conformación de Brigadas de la Paz Estudiantil, a las que el mandatario solicitó articular con movimientos estudiantiles de EE.UU. para unirse en una campaña internacional con el lema “No a la guerra”.

Presidente Nicolás Maduro recibe en el Palacio de Miraflores a los jóvenes que marcharon en Caracas por el Día Nacional del Estudiante Universitario. pic.twitter.com/KPhzvEPQdc — FaraonaRebelde (@ComuniKndoAndo) November 21, 2025

Asimismo, Maduro informó de la creación de una “súper red” que permita a los jóvenes de EE.UU. conocer que, en Venezuela, existen universidades fuertes y consolidadas, con un “poderoso movimiento estudiantil científico”, haciendo hincapié en que el sistema educativo de Venezuela ofrece “enseñanza pública gratuita y de calidad”, con “educación científica, humanista” y “universidades de puertas abiertas al pueblo”.

El presidente Maduro instó a universidades de EE. UU. a reconocer la calidad educativa venezolana y destacó que 80% de estudiantes cursan en públicas. pic.twitter.com/hwqiLBQFyb — Magalis Te Lo Cuenta 🗣 (@abelenviso) November 22, 2025

Al instar a la juventud a no dejarse manipular, Maduro instó a continuar la defensa de la verdad de Venezuela en plataformas digitales, señalando que la juventud del país está “dando una batalla brillante en las redes sociales para que la verdad de Venezuela llegue al país y más allá de la frontera”.

Asimismo, rechazó el término “Generación Z” enfatizando que en el país bolivariano “ese invento de la generación Z no existe”. “No se dejen etiquetar por nadie, sean auténticos, rebeldes y luchen y luchen por la revolución profunda de la humanidad y por un futuro socialista de iguales democráticos, donde los pueblos tengan su propio camino y la juventud tenga derecho a estudiar”, dijo.

El jefe de Estado también aseguró que el lunes próximo se instalará el Gobierno Estudiantil de Venezuela, el cual tendrá su silla permanente en el Consejo de Ministros.

Nicolás Maduro invitó a la directiva completa de la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios (FVEU) y a la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media (FEVEEM) el próximo lunes #24Nov a una reunión en el Palacio de Miraflores con el Consejo de Ministros, pic.twitter.com/QX3bxTFVtk — Johander Jovito (@JovitoJ78888) November 21, 2025

