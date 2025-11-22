Realizan multitudinaria marcha estudiantil en apoyo a Maduro

En Venezuela se festejó el Día del Estudiante con una multitudinaria manifestación que apoyó al presidente Nicolás Maduro y reclamó paz.

Miles y miles caminaron por el centro de la ciudad de Caracas para conmemorar el Día del Estudiante venezolano. Fue una extensa movilización donde también se pidió por la paz en el Mar Caribe y contra la guerra que instiga Estados Unidos.

Estudiantes de todo el país marcharon hasta el Palacio de Miraflores, la sede del Gobierno, donde los esperaba el presidente Nicolás Maduro, quien recordó que en Venezuela el 80 por ciento de los estudiantes cursan estudios en el sistema público y gratuito de educación.

Durante el acto el presidente Maduro instó a los estudiantes a conectarse con los estudiantes de Estados Unidos para parar la guerra que promueve la administración Trump en el Mar Caribe, con un asedio y provocación creciente.

Así, rodeado de una multitud en el Palacio de Miraflores, la sede del Gobierno venezolano, el presidente Nicolás Maduro recibió a jóvenes de todo el país. Luego de una marcha en respaldo a la paz y contra la guerra.

Marcos Salgado, Caracas.

