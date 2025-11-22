Rusia: Resolución antiraní de Junta de Gobernadores carece de valor

Rusia critica la resolución antiraní de la Junta de Gobernadores y reafirma su apoyo a Irán defendiendo los esfuerzos de Teherán en busca de la diplomacia.

En una entrevista con la revista International Affairs, publicada este sábado, el vicecanciller de Rusia, Serguéi Riabkov, ha cuestionado la reciente resolución adoptada por la Junta de Gobernadores de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA).

“Estos días, estamos presenciando cómo en Viena, en el marco de la Junta de Gobernadores, un grupo de países europeos ha adoptado un borrador de resolución carente de valor y destructivo; una acción que obstaculiza el trabajo rutinario. Pero esta gente no acepta argumentos lógicos”, ha denunciado.

De este modo, ha sostenido que el papel de la Unión Europea y sus Estados miembros es “extremadamente negativo” para todo el sistema de relaciones internacionales.

El titular ruso ha destacado que la República Islámica de Irán sigue buscando la diplomacia y una solución pacífica a la cuestión nuclear, a pesar de la guerra de 12 días, la agresión de Israel y de Estados Unidos y la activación del llamado mecanismo snapback, que no es legalmente válido.

“Apoyamos a Teherán en este camino. Creemos que es el único posible en las circunstancias actuales”, ha agregado el titular ruso.

En respuesta a la pregunta de si existía la posibilidad de reanudar las conversaciones entre Teherán y Washington sobre cuestiones nucleares, Riabkov ha afirmado que “esas perspectivas todavía existen”.

La Junta de Gobernadores de la AIEA adoptó el jueves una resolución, presentada por Estados Unidos y tres países europeos (Francia, el Reino Unido y Alemania). Solo 19 de los 35 miembros de la Junta de Gobernadores votaron a favor del proyecto de resolución, mientras que el resto de los países lo rechazaron. Rusia, China y Níger votaron decisivamente en contra.

En esta resolución, sin mencionar la constante cooperación de la República Islámica de Irán con la agencia acusa a Teherán de no cumplir con sus obligaciones en materia de salvaguardias, y pide al país persa informar sobre la situación de sus reservas de ‌uranio enriquecido y las instalaciones nucleares bombardeadas en junio por Israel y su aliado estadounidense.

La resolución establece que Irán está obligado a suspender todas las actividades relacionadas con el enriquecimiento y el reprocesamiento, incluidos los proyectos de investigación y desarrollo y de agua pesada.

De acuerdo con las autoridades iraníes, esta resolución ignora deliberadamente la principal causa del actual estado de la cooperación de Irán y la AIEA, es decir, la agresión ilegal de EE.UU. e Israel contra las instalaciones nucleares bajo salvaguardias.

