Protestas en Johannesburgo por reclamos globales marcan inicio del G20

Manifestantes en Soweto y Johannesburgo reclaman al G20 impuestos a los superricos, mientras organizaciones locales denuncian corrupción y la crisis en Sudáfrica.

Durante la apertura del G20, las calles de Johannesburgo y Soweto se convirtieron en escenario de protestas. Activistas de Oxfam, portando caricaturas de líderes mundiales, exigieron un impuesto a las grandes fortunas para combatir la desigualdad global.

Simultáneamente, el grupo sudafricano Operation Dudula se enfrentó con la policía cerca del centro Nasrec, denunciando corrupción, desempleo y el deterioro de los servicios públicos, lo que derivó en arrestos y uso de gas pimienta.

Otras voces también se hicieron escuchar, incluyendo activistas propalestinos y el monje budista japonés Toyoshige Sekiguchi, quien desplegó mensajes contra la energía nuclear, aportando diversidad a las demandas.

