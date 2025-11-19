30 018 voces en Montjuïc: fútbol, solidaridad y clamor por Palestina

Más de 30 000 personas llenaron el Estadi Olímpic en un amistoso benéfico Catalunya–Palestina, entre goles, cánticos y un fuerte mensaje político.

El Estadi Olímpic Lluís Companys se convirtió en un escenario único donde deporte y reivindicación se fundieron en una misma causa. Las 30 018 almas presentes no solo celebraron el triunfo de Catalunya por 2-1, también levantaron su voz contra el genocidio de Israel contra el pueblo palestino.

El ambiente estuvo marcado por mosaicos, pancartas y cánticos que reclamaban justicia y solidaridad. Familias enteras, jóvenes y veteranos compartieron una jornada festiva que conjugó fútbol y compromiso social, con la recaudación íntegra destinada a Gaza.

Entre goles tempraneros, actuaciones de castellers y un minuto de silencio por los futbolistas palestinos asesinados, la tarde en Montjuïc dejó imágenes de emoción, resistencia y esperanza que quedarán grabadas en la memoria colectiva.

Fuente: La Vanguardia

