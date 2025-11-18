Carrera contrarreloj: Reabrir las escuelas en Gaza tras la guerra

Más de 600 000 niños en Gaza intentan regresar a las aulas tras dos años sin educación, enfrentando refugios improvisados, ruinas y un frágil alto el fuego.

Tras dos años de guerra y desplazamientos, miles de niños palestinos esperan regresar a sus pupitres. La educación se ha convertido en un símbolo de esperanza y resiliencia.

Unicef y UNRWA trabajan en condiciones precarias para habilitar aulas improvisadas. Muchas escuelas continúan funcionando como refugios, mientras que otras permanecen destruidas o gravemente dañadas.

Volver a clases no solo implica aprender; para los niños de Gaza, la escuela representa un espacio de seguridad, convivencia y reconstrucción del futuro.

Fuente: Aljazeera

Fuente: Aljazeera

Fuente: Aljazeera

Fuente: Aljazeera

Fuente: Aljazeera

Fuente: Aljazeera

Fuente: Aljazeera

frr/rba