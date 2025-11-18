Irán prioriza relaciones con vecinos y con los países del mar Caspio

El canciller Seyed Abás Araqchi subraya que los vínculos diplomáticos y estratégicos con las naciones del mar Caspio son esenciales para Teherán.

Nuestros vecinos son nuestra prioridad en la política exterior de Irán. Así lo aseguró el canciller iraní, Seyed Abás Araqchi, en declaraciones ofrecidas en la Cumbre de Gobernadores de los Países Ribereños del mar Caspio, celebrada en la ciudad norteña de Rasht.

Araqchi destacó que Irán goza de relaciones excelentes con todos los países de la región del mar Caspio e incluso con algunos estableció relaciones estratégicas.

Finalmente, el canciller iraní reiteró que los países ribereños del Caspio, conscientes de la importancia de la región, de los intereses compartidos y de algunas preocupaciones comunes, han iniciado desde hace años cooperaciones conjuntas.

El mar Caspio está rodeado de cinco Estados: Irán, Azerbaiyán, Rusia, Kazajistán y Turkmenistán.

frr/rba