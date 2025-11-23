Israel ha violado tregua casi 500 veces y ha matado a 342 gazatíes

Israel ha violado 497 veces el alto el fuego en Gaza desde el 11 de octubre, dejando 342 palestinos muertos y otros 857 heridos, la mayoría niños y mujeres.

La Oficina de Medios de Gaza, el cual destaca que en solo 44 días —desde el 11 de octubre, cuando entró en vigor el alto el fuego para Gaza pactado por el régimen de Tel Aviv y el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS), hasta este domingo— Israel continúa sus incursiones, bombardeos y ataques directos contra zonas residenciales y campamentos de desplazados, “en una violación sistemática y deliberada del pacto”.

Según el informe, solo este sábado se registraron 27 violaciones, que han dejado 24 muertos y 87 heridos, lo que —subraya— constituye “un flagrante incumplimiento del derecho internacional humanitario”.

Con estas últimas víctimas, la Oficina gazatí recuenta 342 palestinos muertos y otros 857 heridos, la mayoría niños y mujeres.

Desde el inicio del acuerdo, Israel ha cometido 142 tiroteos contra civiles, 21 incursiones terrestres más allá de la llamada Línea Amarilla, 228 ataques aéreos, de artillería y terrestres, además de 100 demoliciones de viviendas, acciones que, denuncia Gaza, constituyen “castigo colectivo y escalada destructiva”.

La Oficina responsabiliza plenamente a Israel de las consecuencias humanitarias y de seguridad derivadas de estas agresiones.

En octubre pasado, HAMAS e Israel acordaron un alto el fuego impulsado por el presidente de EE.UU., Donald Trump.

Desde entonces, los dirigentes de HAMAS han denunciado repetidas veces que Israel continúa con violaciones diarias y sistemáticas, poniendo en entredicho la efectividad de la tregua.

En este contexto, el miembro del buró político de HAMAS, Izzat al-Risheq, exhortó a los mediadores y a EE.UU. a presionar al régimen de Tel Aviv para que cumpla con lo acordado.

“Israel fabrica excusas para evadir el pacto y retomar su guerra de exterminio”, afirmó y desmintió que HAMAS hubiera cancelado el alto el fuego.

Desde octubre de 2023, Israel ha asesinado aproximadamente a 69 733 palestinos en Gaza, en su mayoría mujeres y niños, según datos del Ministerio palestino de Salud.

