‘El embaucador Israel jamás ha cumplido ninguno de acuerdos que firma’

Un politólogo destaca las violaciones del alto el fuego en Gaza por parte del régimen de Israel y destaca que los sionistas jamás cumplen con acuerdos.

“El régimen nazi-sionista israelí jamás ha cumplido ninguno de los acuerdos que firmó, nunca, ni los Acuerdos de Oslo, ni el acuerdo con el Líbano”, ha aseverado este domingo el analista internacional Pablo Jofré Leal en una entrevista con HispanTV, tachando a Israel de “embustero y embaucador”.

El régimen de Israel asesinó el sábado a unos 24 palestinos y ha dejado a 87 más heridos en la Franja de Gaza en un solo día.

Aunque el 11 de octubre se firmó un alto el fuego entre el régimen de Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS), Israel continúa violando la tregua bajo diversos pretextos y mantiene ataques contra la población palestina en la Franja de Gaza.

El viernes, la ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) denunció que más de 300 personas murieron en bombardeos israelíes en Gaza desde el 11 de octubre.

Desde octubre de 2023, Israel ha asesinado aproximadamente a 69 733 palestinos en Gaza, en su mayoría mujeres y niños, según datos del Ministerio palestino de Salud.

Fuente: HispanTV Noticias

tqi