Cuba asegura: Venezuela “saldrá victoriosa” ante amenazas imperiales

Cuba ratifica apoyo a Venezuela y alerta sobre el riesgo de una posible agresión militar de EE.UU. en medio de tensiones regionales.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, expresó el sábado su apoyo a Venezuela y aseguró que el país “saldrá victorioso” ante “nuevas amenazas imperiales”, en una carta enviada en la víspera del cumpleaños del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y difundida por el ministro de Exteriores de Venezuela, Yván Gil.

En la misiva, Díaz-Canel reafirmó la cooperación entre Cuba y Venezuela para el desarrollo de ambas naciones, así como su compromiso con la integración regional y la defensa de la paz. El mensaje se produce en medio de crecientes tensiones con Estados Unidos, tras el despliegue militar ordenado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, en el mar Caribe, cerca de aguas venezolanas.

Díaz-Canel además advirtió además que no acepta “ni legal ni moralmente” los argumentos de Washington que, según La Habana, podrían emplearse para justificar una eventual agresión contra Venezuela.

Por su parte, el vicecanciller cubano, Carlos Fernández de Cossío, advirtió en la misma jornada del “peligro” que, a su juicio, representa una posible acción militar de Estados Unidos destinada a “derrocar por la fuerza” al Gobierno de Nicolás Maduro.

A través de sus redes sociales, el viceministro de Relaciones Exteriores cubano señaló que “aumenta el riesgo de una agresión militar y terrorista contra Venezuela”, con el propósito de remover por vías violentas al Ejecutivo del país sudamericano. Calificó además un eventual ataque como “un golpe de Estados Unidos contra Nuestra América y su prolongada lucha por la independencia”.

ayk/tqi