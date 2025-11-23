HAMAS exige garantizar el cumplimiento del alto el fuego en Gaza - Noticiero 01:30

HAMAS expresa su enojo por la violación constante del acuerdo de paz por Israel. En EE.UU., acusan a Trump de corrupto y fascista.

1. El Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS), exige la intervención urgente de mediadores internacionales para garantizar el cumplimiento del alto el fuego por parte de Israel en Gaza.

2. En EE.UU., Miles de personas se han manifestado en Washington para pedir la destitución del presidente Trump, a quien acusan de corrupto y fascista.

3. Cuba critica que Washington use el argumento de combatir el narcotráfico para “agredir” a Venezuela, en medio del despliegue militar de EE.UU. en el Caribe.

rfm/tqi